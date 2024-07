Euro 2024, Angleterre : Jude Bellingham prévient l’Espagne

Vainqueur des Pays-Bas (2-1), sur le gong, en demi-finale de l’Euro 2024, l’Angleterre de Jude Bellingham défiera l’Espagne en finale, à Berlin, ce dimanche. Le joueur du Real Madrid, qui disputera pour sa deuxième finale de l’Euro consécutive, après 2021, a été interrogé sur la Roja, après la qualification des Three Lions. « L’Espagne a merveilleusement joué, a-t-il déclaré à la télévision britannique, dans des propos relayés par Marca. C’était génial, mais c’est un seul match et tout peut arriver. Je suis sûr que nous allons nous asseoir, les étudier et faire la bonne analyse. Ça sera intéressant de les affronter. »

Le milieu de 21 ans en a également profité pour évoquer les critiques sur les Three Lions depuis le début de la compétition. « Nous recevons des critiques quand nous ne jouons pas bien, mais il est important qu’on construise cette résistance et que nous nous réunissions pour gagner ces matchs. Ces moments sont formidables, ils nous rassemblent en équipe et en famille. Ils nous rapprochent et maintenant, nous les emmenons avec nous en finale. » Auteur d’une saison remarquable en club (23 buts et 13 passes décisives en 42 matchs), vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, Jude Bellingham pourrait étouffer son palmarès en remportant, ce dimanche, son premier trophée avec l’Angleterre.