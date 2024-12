Monaco-PSG : Kolo Muani et Kimpembe encore écartés

Le Paris Saint-Germain (1er) se déplace, ce mercredi soir, au stade Louis-II pour affronter l’AS Monaco (3e) dans un choc déjà décisif pour le titre en Ligue 1. Pour cette occasion, Luis Enrique peut compter sur un groupe de 21 joueurs, sans absent majeur… excepté Randal Kolo Muani.

Comme face à l’Olympique Lyonnais, l’international français n’a pas été retenu pour cette rencontre de la 16e journée du championnat. Presnel Kimpembe, lui non plus, ne fait pas partie du groupe. Blessé à une cuisse, Nuno Mendes fera également l’impasse sur le choc de ce mercredi. Avec sept points d’avance sur son adversaire du soir, le PSG peut d’ores-et-déjà creuser l’écart avec ses poursuivants et mettre quasiment un terme au suspens pour le titre.

