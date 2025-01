L2 : Guingamp confirme, Ajaccio s’impose et le Red Star coule

Suite de la 19ème journée de Ligue 2. Guingamp a poursuivi sa belle dynamique en s’imposant 3 buts à 0 contre Rodez. Amine Hémia a ainsi ouvert rapidement le score (5e, 1-0), bien servi par Labeau, avant que ce dernier ne double la mise en seconde période (71e, 2-0). Taylor Luvambo a scellé la victoire dans le temps additionnel (90e+5, 3-0). Le club se rapproche du podium et pointe à la 4e place au classement. Dans un autre duel de cette soirée de deuxième division, Pau s’est imposé 3-1 face au Red Star à Bauer. Les Béarnais ont repris l’avantage dans ce match après la pause grâce à un penalty de Mboup (61e) et un but d’Ahoussou (70e).

Dans les autres rencontres de ce multiplex, Grenoble a enchaîné une troisième victoire consécutive face à Martigues (1-0), grâce à un but tardif de Sylvestre. Ajaccio a également renversé Caen (2-1) grâce à des buts de Bamba et Kanté, après l’ouverture du score de Mendy pour les Normands. Enfin, Amiens s’est également imposé à domicile contre Bastia (1-0), avec Mafouta décisif sur penalty.

Les résultats de ce multiplex :

Guingamp 3-0 Rodez

Red Star 1-3 Pau

AC Ajaccio 2-1 Caen

Amiens 1-0 Bastia

Grenoble 1-0 Martigues