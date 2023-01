Supercoupe d’Espagne : le FC Barcelone sort le Real Betis aux tirs au but et rejoint le Real Madrid !

Pour son troisième match de l’année civile 2023, le FC Barcelone, actuel leader du championnat après 16 journées, se déplaçait en Arabie Saoudite pour disputer la Supercoupe d’Espagne, et ce face au Real Betis. L’occasion pour l’attaquant polonais Robert Lewandowski de retrouver la compétition sous le maillot blaugran, lui qui est encore suspendu pour deux rencontres de Liga. Du côté des Verdiblancos, Nabil Fekir était bien titulaire dans le cœur du secteur offensif.

La suite après cette publicité

Deux buts refusés au Barça

Malgré un lob lointain raté de Luiz Henrique pour le Betis, les hommes de Xavi Hernandez mettaient la pression sur leur adversaire du soir, se procurant quelques occasions mais sans réel succès. Profitant d’une bourde de l’ancien du Barça Claudio Bravo, Pedri croyait ouvrir la marque mais la position illicite de Raphinha, passeur sur l’action, obligeait l’arbitre à annuler ce but. Finalement, Lewandowski battait le portier chilien et ouvrait le score avant la pause (1-0, 40e).

À lire

L’AC Milan veut relancer Raphinha

Au retour des vestiaires, la rencontre semblait s’équilibrer au fil de la seconde période, donnant l’occasion à la formation andalouse, entraînée par Manuel Pellegrini, de mettre le danger dans la moitié de terrain adverse et inquiéter l’arrière-garde catalane, qui s’en remettait à un très bon Marc-André ter Stegen (4 arrêts en 70 minutes). Mais finalement, Nabil Fekir, démarque dans la surface, trompait l’Allemand d’une frappe à ras de terre (1-1, 77e).

La suite après cette publicité

Fati à la rescousse

En manque de réussite dans le jeu en dehors son but, Lewandowski s’offrait un doublé dans les dix dernières, mais là-aussi, un hors-jeu de Ferran Torres au début du mouvement empêchait le Barça de reprendre l’avantage (81e). Entré en jeu, Ansu Fati, bien servi en profondeur par Pedri, voyait sa frappe haute bottée par Bravo (90+2e). Après 90 minutes, le FC Barcelone, éliminé de la dernière édition en demie face à l’Athletic Club, et le Real Betis devaient se départager en prolongation. Quelques minutes après le début des 30 minutes supplémentaires, Fati envoyait une belle reprise dans les filets de Bravo pour remettre le FC Barcelone devant (2-1, 93e).

D’une belle talonnade, Loren trompait la vigilance de Ter Stegen et relançait le suspens (2-2, 101e). Fati, encore lui, réalisait une deuxième talonnade dans cette prolongation mais Bravo rassurait les siens (117e). Andres Guardado prenait rouge en toute fin de match après deux tacles dangereux (112e, 118e). Avec ce score de parité toujours après 2 heures de jeu, les deux formations se départageaient finalement en prolongation. Ter Stegen sortait deux penalties dans cette séance, avant que Pedri ne transforme le tir au but décisif pour envoyer le Barça en finale et rejoindre le Real Madrid, vainqueur de Valence aux pénos mercredi soir.