Dodi Lukebakio en a marre de la presse belge

Dodi Lukébakio n’en peut plus du pessimisme ambiant en Belgique. Les Diables Rouges traversent une période délicate et les médias belges s’en donnent à cœur joie pour critiquer une équipe nationale qui semble en manque de leaders et de repères. Plombée par les blessures, 20 au total, la Belgique s’est une nouvelle fois inclinée face à Israël (1-0) ce dimanche. Avec cette défaite, les Diables terminent donc troisièmes de leur groupe de Nations League à égalité de points (4) avec leur adversaire du soir, mais sont sauvés par la différence de but.

La suite après cette publicité

Malgré cette accumulation de déceptions, Dodi Lukébakio refuse de se laisser abattre. «Vous êtes beaucoup trop négatifs. Vous croyez qu’on ne veut pas gagner ce genre de matchs ? Bien sûr que oui. On a failli battre des grandes équipes comme la France et l’Italie. Quelques détails en ont décidé autrement. Si on avait gagné, vous auriez tenu un autre discours. Mais là, on n’entend et lit que des choses négatives à notre sujet. Cela doit cesser», a enragé l’ancien Toulousain après la rencontre face à Israël.