La Belgique est complétement décimée avec 20 blessés !

Ce n’est pas vraiment la joie du côté de la sélection belge. Sortie de l’Euro 2024 sur un huitième de finale médiocre perdu contre la France (1-0), l’équipe de Domenico Tedesco traverse une sacrée zone de turbulences. Outre le cas Thibaut Courtois - qui ne veut pas revenir en sélection tant que Domenico Tedesco sera sélectionneur - qui ajoute une tension autour du groupe belge, les derniers résultats n’ont pas été positifs. Dans une poule de Ligue des Nations avec l’Italie, la France et Israël, les Belges n’auront jamais pu concurrencer les deux premiers. Après 5 matches, 3 défaites et seulement 4 points acquis, la Belgique est hors course pour le final 8 de la Ligue des Nations.

Pire, sa troisième place la condamne à un barrage en mars prochain contre une équipe ayant terminé à la 2e place de la Ligue B (actuellement Géorgie, Grèce, Norvège ou Pays de Galles) pour se maintenir dans l’élite du football européen. Une lourde défaite contre Israël par trois buts d’écart (ou un 2-0) pourrait même permettre aux coéquipiers d’Oscar Gloukh de dépasser la Belgique sur le fil et la condamner à la relégation. Et pour affronter Israël, la Belgique ne s’avance clairement pas dans le meilleur état possible. En effet, la Belgique fait face à une avalanche de blessures, à quelques heures du second match de ce rassemblement.

Un remplaçant en D2 anglaise a été appelé

Face à Israël, cinq joueurs du groupe sélectionné par Domenico Tedesco sur cette trêve de novembre ne seront pas de la partie. « Lukaku (genou), Onana (pied), Theate (ischios), De Cuyper (inflammation) et Lavia (ischios) n’étaient pas dans l’avion ce samedi en direction de la Hongrie. Ils sont tous blessés. Certains ont senti quelque chose juste après le match, d’autres plus tard. Lavia, lui, s’entraînait avec nous et a senti une gêne », a annoncé l’entraîneur germano-italien. Parmi les joueurs ayant rejoint l’infirmerie, un certain Romelu Lukaku. Capitaine sous les ordres de Tedesco, le joueur du Napoli a pourtant disputé l’intégralité de la rencontre face à l’Italie.

En conférence de presse ce samedi, le sélectionneur de la Belgique a donné des nouvelles de son numéro neuf. « Concernant Lukaku, il n’y avait pas d’accord pour qu’il ne joue qu’un match, mais il a mal au genou et doit être au repos pendant trois ou quatre jours », a confirmé Tedesco. « Honnêtement, je n’ai jamais vu ça. On dirait qu’on est en fin de saison ». Outre ces cas, on peut rajouter d’autres éléments qui ont dû décliner leur présence avant le rassemblement. Sur les 51 joueurs présélectionnés, on en compte 20 qui sont absents pour cause blessure.

On peut rajouter ainsi les noms de Jérémy Doku (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Charles De Ketelaere (Atalanta), Youri Tielemans (Aston Villa), Malick Fofana (Olympique Lyonnais), Aster Vranckx (Wolfsbourg) ou encore Alexis Saelemaekers (AS Roma) parmi les principaux absents. Avec un groupe réduit de 19 éléments pour affronter Israël, Domenico Tedesco a dû miser sur les jeunes comme Samuel Mbangula (Juventus) et Matte Smets (Genk). Dans les buts, le portier du RB Leipzig, Maarten Vandevoordt a été sélectionné alors qu’il ne compte que deux apparitions avec le club allemand. Pire, le cas de l’attaquant Norman Bassette interroge. Le joueur de 20 ans passé par Caen est remplaçant à Coventry en deuxième division anglaise et n’a pas marqué en 8 matches, mais il figure dans la liste de Domenico Tedesco.