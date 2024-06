OM : Pau Lopez est d’accord pour rejoindre Côme

Le départ de Pau Lopez se précise. Titulaire indiscutable dans les cages marseillaises, le portier de 29 ans (49 matchs toutes compétitions confondues cette saison) figure sur les tablettes de Côme, promu en Serie A et dirigé par Cesc Fabregas, en quête d’un gardien expérimenté. En ce sens, Sky Sports Italia rapportait dernièrement que le club transalpin poussait sérieusement pour recruter l’Espagnol.

Aux dernières nouvelles, il s’avère que le dossier lié à l’ancien gardien de l’AS Roma a pris une nouvelle tournure. Selon Relevo, Pau Lopez est tombé d’accord avec Côme, séduit à l’idée de travailler sous les ordres de l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça. Il reste au promu de trouver un terrain d’entente avec l’Olympique de Marseille, ouvert à un départ de son joueur et qui a d’ores et déjà entamé la recherche de son successeur, comme nous vous le révélions.