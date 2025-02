Deux courtisans XXL chassent Hugo Ekitike

Il y a une vie après le Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani peut en témoigner, lui qui s’éclate à la Juventus Turin depuis un mois. Pour Hugo Ekitike, c’est la même chose. Placardisé dans la capitale française durant la première partie de la saison 2023-24, l’ancien joueur de Reims a pris la direction de Francfort quand l’heure du mercato d’hiver a sonné. L’idée était de retrouver les terrains, du temps de jeu ainsi que le plaisir et le sourire. Tout cela est venu assez rapidement pour l’attaquant de 22 ans, dont l’objectif était d’être prêt pour la saison suivante.

La suite après cette publicité

Après six premiers mois d’adaptation plutôt intéressants, puisqu’il a terminé avec un bilan de 4 buts et 2 assists en 16 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot de l’Eintracht. Cette saison, la machine Ekitike est totalement lancée et inarrêtable. En feu, le natif de Reims affiche des temps de passage exceptionnels. En 32 apparitions toutes compétitions confondues, le buteur tricolore a trouvé le chemin des filets à 17 reprises. Il est également un redoutable passeur puisqu’il a délivré 6 assists.

La Premier League est charmée

Sur un nuage, Ekitike donne pleinement satisfaction à l’Eintracht Francfort, qui se frotte déjà les mains avec lui. La semaine passée, Bild a d’ailleurs révélé que le club allemand veut faire de lui sa prochaine grosse vente. L’idée serait de le vendre à l’été 2026 pour un montant minimum de 80 M€, même si la porte n’est pas fermée pour cet été. Il faut rappeler qu’il a été acheté 16,5 M€ (+ 3,5 M€ pour le prêt payant) au PSG. Un club qui garde 20% sur une plus-value pour un futur transfert du joueur.

La suite après cette publicité

La réussite de l’attaquant né en 2002 fait donc les affaires des Parisiens et des Allemands. Et il y a déjà du monde qui se bouscule au portillon. Selon nos informations, la Premier League fait déjà les yeux doux. Arsenal, qui veut se renforcer en attaque, et Liverpool sont sur les rangs. Les deux cadors anglais apprécient son profil. Comme eux, West Ham est dans la course. Il faut préciser que les Hammers le suivaient déjà avant son départ du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Hugo Ekitike pourrait donc ne pas aller au bout de son bail à Francfort, lui qui a déjà l’embarras du choix.