Ligue 1 : Nice domine Le Havre et remonte sur le podium, Strasbourg double Lens, Angers enfonce Reims !

Alors que l’Olympique Lyonnais n’a fait qu’une bouchée de Montpellier (4-1) et est remonté à la cinquième place à un point de l’OGC Nice, les Aiglons (4e) étaient sous pression. En déplaçant sur la pelouse du Havre (17e) qui était relégable, l’équipe de Franck Haise se devait de faire le plein de points pour maintenir les Gones à distance. Et cela débutait bien pour les Aiglons puisque Baptiste Santamaria donnait le ton avec une frappe qui manquait le cadre (4e). Finalement, les efforts niçois étaient récompensés grâce à Gaëtan Laborde (1-0, 16e). Servi sur la droite de la surface, Evann Guessand remettait en retrait plein axe pour Gaëtan Laborde qui ajustait le gardien. Dans la foulée, Jonathan Clauss déboulait sur la droite et centrait devant le but havrais où Étienne Youté Kinkoue déviait malencontreusement dans ses propres buts (2-0, 18e).

Malmené, Le Havre n’abdiquait pas pour autant. Sur un mouvement initié sur la droite, Mahamadou Diawara déviait en une touche plein axe pour Yacine Kechta. Devant la surface, il armait un tir qui ne laissait aucune chance à Marcin Bulka (2-1, 28e). Les deux équipes revenaient des vestiaires avec intensité et Nice reprenait le contrôle des opérations. Cela allait payer avec un nouveau but signé Evann Guessand qui profitait d’un tir contré de Baptiste Santamaria pour enfoncer le clou, mais son but était refusé pour hors-jeu (63e). Le Havre allait pousser en fin de match à l’image d’une tête d’André Ayew repoussée par Marcin Bulka (85e). Melvin Bard allait être exclu en fin de match pour une faute évitable (90e +1). Nice résiste au Havre et s’impose même 3-1 avec un but de Sofiane Diop dans les derniers instants (3-1, 90e +4). Les Aiglons doublent Monaco et remonte sur le podium. Pour Le Havre, c’est une occasion manquée et les Normands restent relégables.

Strasbourg double Lens, Angers enfonce Reims

Choc de première partie de tableau, le duel des Racing entre le RC Lens (7e) et le RC Strasbourg-Alsace (9e) promettait entre deux équipes entreprenantes et M’Bala Nzola donnait le ton, mais son tir était contré (2e) avant que le tir de Florian Sotoca passe proche du poteau gauche (9e). Avant la pause, Strasbourg accélérait avec un centre manqué de Valentin Barco qui était proche de terminer au fond (38e) avant qu’Emanuel Emegha voit son tir passer à côté du cadre (42e) avant de tomber sur Hervé Koffi (45e +2). En seconde période, le rythme restait intense entre deux équipes entreprenantes et Lens allait se compliquer la vie avec une faute de Deiver Machado. Exclu pour un second carton jaune, le Colombien laissait Lens à dix. Juste derrière Strasbourg appuyait et Félix Lemaréchal était proche de dévier un corner prolongé par Guela Doué au fond des filets (78e). Et dans les minutes qui suivaient, Valentin Barco distillait un amour d’ouverture vers l’entrée de la surface pour Dilane Bakwa qui allait aspirer l’âme du pauvre Juma Bah avant de marquer (1-0, 81e). Strasbourg enfonçait même le clou dans les derniers instants grâce à Emanuel Emegha bien servi par Dilane Bakwa (2-0, 90e +6). Avec cette victoire 2-0, Strasbourg (7e) double Lens (8e) et se rapproche des places européennes.

Disposant d’une petite avance sur la zone rouge, Reims (14e) et Angers (13e) s’affrontaient ce dimanche avec la volonté de s’éloigner de la zone de relégation. À domicile, les Champenois voulaient relancer la machine après une série de 10 matches de rang sans victoire. Jean-Eudes Aholou se distinguait d’une tête captée par Yehvann Diouf (4e) alors que Keito Nakamura répondait d’un tir qui passait au-dessus du cadre. En fin de premier acte, Esteban Lepaul avait l’occasion de marquer de la tête (40e), mais ce n’était que partie remise puisque Farid El Melali allait débloquer le SCO sur coup franc (1-0, 45e +1). En seconde période, Reims allait pousser pour revenir et obtenait un penalty. Cependant, la tentative d’Oumar Diakité passait au-dessus du cadre (64e). Esteban Lepaul avait même l’occasion d’enfoncer Reims, mais sa reprise passait au-dessus du but rémois (70e). Le buteur angevin allait encore tomber sur le gardien rémois quelques minutes plus tard (76e). C’était ensuite Farid El Melali de manquer le break en croisant trop sa frappe (84e). Angers s’impose finalement 1-0 et prend 8 points d’avance sur la zone rouge avec une 11e place. De son côté, Reims reste 14e.

