Le communiqué des présidents de National en faveur de la création d’une Ligue 3 professionnelle

Depuis plusieurs semaines, l’idée d’une Ligue 3 professionnelle est en train de naître auprès des dirigeants des clubs de National. Permettant la professionnalisation de ce troisième échelon français, plusieurs présidents se sont réunis auprès du président de la FFF, Philippe Diallo, afin de soulever l’importance de faire évoluer ce championnat.

Dans leur communiqué, les présidents des clubs de National ont réaffirmé cette volonté : «À l’occasion d’un séminaire de travail, organisé au siège de la FFF, jeudi 7 septembre, les Présidents des clubs de National ont été reçus par le Président Philippe Diallo afin d’évoquer la nécessité de faire évoluer ce championnat vers la création d’une Ligue 3 professionnelle.(…) À l’occasion de ce séminaire, des propositions concrètes ont été formulées au Président de la FFF et 4 représentants ont été désignés pour participer au groupe de travail mis en place par le COMEX et animé par Pascal Bovis qui est également venu à la rencontre des Présidents lors de cette journée. Un document de travail et de réflexion a été remis au Président de la FFF et une prochaine réunion est déjà programmée pour octobre. Par cette capacité à se rassembler et à formuler des propositions concrètes, les Présidents de National démontrent toute leur motivation et détermination à vouloir participer au développement de notre football dans le cadre d’un projet ambitieux mais peut-être également plus solidaire qui pourrait se résumer en une phrase : "Développons notre football pour développer TOUS nos clubs !"»