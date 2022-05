AC Milan : Zlatan Ibrahimovic raconte son calvaire

Alors qu'il vient de remporter le Scudetto avec l'AC Milan, le premier du club depuis 11 ans, Zlatan Ibrahimovic a révélé sur Instagram ce qu'il a enduré durant toute la seconde partie de saison : «pendant les six derniers mois, j'ai joué sans ligaments croisés dans mon genou gauche. Genou gonflé pendant six mois. Je n'ai pu m'entraîner avec l'équipe que 10 fois au cours des 6 derniers mois. J'ai pris plus de 20 injections en six mois. Vidange du genou une fois par semaine pendant six mois. Des antidouleurs tous les jours pendant six mois. Je n'ai presque pas dormi pendant six mois à cause de la douleur. »

Grand frère du groupe le plus jeune de l'histoire à remporter la Serie A depuis la mise en place des victoires à 3 points, "Ibra" faisait abstraction de la douleur car il avait un seul objectif : tenir parole. «Je n'ai jamais autant souffert sur et en dehors du terrain. J'ai transformé quelque chose d'impossible en quelque chose de possible. Dans mon esprit, je n'avais qu'un seul objectif, faire de mes coéquipiers et de mon entraîneur des champions d'Italie parce que je leur avais fait une promesse. Aujourd'hui, j'ai un nouveau ligament croisé et un autre trophée.» Alors qu'il sera absent entre 7 et 8 mois, le géant suédois de 40 ans ne semble pas encore vouloir partir à la retraite.