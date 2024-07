Qui est Liam Rosenior, le successeur inattendu de Patrick Vieira à Strasbourg ?

Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe aussi bien chez les joueurs que chez les supporters. Alors que le Racing Club Strasbourg venait tout juste d’entamer sa préparation estivale, à moins d’un mois de la reprise des hostilités en Ligue 1, le dernier 13e du championnat de France a pris une décision aussi forte que surprenante en décidant de se séparer de son entraîneur, Patrick Vieira, pour la saison à venir. Intronisé en lieu et place de Frédéric Antonetti l’été dernier, le technicien de 48 ans ne poursuivra pas l’aventure à la Meinau au sortir d’un exercice 2023-2024 poussif - ponctué par une 13e place au classement - et un bilan mitigé (10 victoires, 9 nuls et 15 défaites pour 38 buts marqués et 50 encaissés) et malgré un contrat courant jusqu’en 2026.

Strasbourg va prendre l’accent anglais !

Quelques heures après l’éviction du champion du monde 1998, considéré comme «n’étant plus en phase avec le projet» par les propriétaires du Racing et annoncé dans le viseur de la Fédération américaine pour le poste de sélectionneur des États-Unis suite au renvoi de Gregg Berhalter, le consortium américain à la tête de Strasbourg, BlueCo, s’est mis en quête de son successeur. En ce sens, les décideurs strasbourgeois se sont rapidement tourné vers l’Angleterre. Si le nom de Joe Edwards, ex-coach de Millwall l’hiver dernier et ancien adjoint de Frank Lampard puis de Thomas Tuchel à Chelsea (propriété phare de BlueCo), a circulé pendant un temps, le board alsacien a finalement jeté son dévolu sur Liam Rosenior.

Seulement âgé de 40 ans, le coach anglais est encore inconnu au bataillon. Et pour cause puisqu’il ne dispose que d’une courte expérience en tant qu’entraîneur. Défenseur de métier formé à Brighton, Liam Rosenior dispose d’une carrière plutôt riche au haut niveau dans la mesure où il a fréquenté plusieurs formations de l’élite anglaise à l’image de ses passages à Fulham, Reading ou encore Hull City, club avec lequel il a notamment atteint la finale de la Cup en 2014, battu par Arsenal (3-2). À l’issue d’un ultime challenge du côté de son club formateur, l’ex-international espoir anglais (7 sélections) a décidé de raccrocher les crampons en 2018. Loin d’avoir tiré un trait définitif sur le monde ballon rond, le natif de Wandsworth a immédiatement intégré l’organigramme de l’équipe réserve des Seagulls.

Un profil ciblé par BlueCo

Engagé en parallèle comme consultant pour la chaîne Sky Sports, Liam Rosenior a par la suite déménagé plus au nord en prenant la direction de Derby County et évoluer dans l’ombre de Phillip Cocu, ancien joueur emblématique du PSV Eindhoven et des Pays-Bas. Compagnon de route de Wayne Rooney celui-ci effectuait ses classes sur le banc des Rams, Liam Rosenior a assisté dans sa tâche l’ex-buteur des Red Devils avant d’assurer l’intérim pendant quelques matchs. Au sortir d’une courte pige en League One, l’ancien joueur de Fulham a atterri à Hull City, pensionnaire de Championship. Engagé dans la course à la promotion lors de l’exercice précédent avec les Tigers, le technicien de 40 ans a toutefois échoué dans son objectif à ramener le club en Premier League en terminant à la 7e place au classement, soit aux portes des play-offs. Libre de tout contrat après une saison et demie à Hull City, Liam Rosenior s’apprête à vivre sa toute première expérience à l’étranger en rejoignant les rangs de Strasbourg et devenir ainsi le treizième entraîneur anglais à officier dans le championnat de France depuis sa création en 1932.

Un premier gros défi dans la jeune carrière du coach anglais qui aurait été recommandé par Paul Winstanley, l’un des deux directeurs sportifs de Chelsea. À ce titre, les deux hommes se connaissent bien puisque le dirigeant londonien avait joué un rôle clef lors de sa venue à Brighton en 2015. De plus, Liam Rosenior semble correspondre au profil type ciblé par le board strasbourgeois, désireux de s’entourer d’un jeune technicien anglais disposant d’une expérience chez les jeunes et dont le management puisse correspondre à la stratégie globale du groupe. Si quelques derniers détails restent encore à régler, l’Anglais devrait rencontrer ses nouveaux joueurs en début de semaine prochaine. Dès lors, le principal concerné va vite devoir enfiler le bleu de chauffe pour répondre aux objectifs de son propriétaire BlueCo, qui ambitionne de s’inviter dans la course aux places européennes l’an prochain. «Notre analyse, c’est que terminer dans le top 7 est vital vu la répartition des droits télé. On veut l’Europe au plus vite, quasiment chaque saison. Sans Europe, on est morts», déclarait le propriétaire du club du Grand Est à L’Equipe. Liam Rosenior est prévenu !