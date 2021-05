Monaco-OL| Streaming : comment regarder le match en direct

Il y a bien longtemps que le championnat de France de première division n’avait pas été aussi indécis. Pour ce nouveau rendez-vous dominical de 21h, quoi de mieux qu’un nouveau choc de L1 entre deux clubs historiques français à savoir l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. Deux formations qui réunissent à elles deux 15 titres de champion de France. Et le théâtre de ce match qui sent la poudre sera le stade Louis II de Monaco.

Pour cette affiche de la 35e journée entre le 3e et le 4e de L1, Niko Kovac va aligner un 3-2-4-1 avec le trio Maripan-Disasi-Sidibé dans une défense à trois, la doublette magique Tchouameni-Fofana devant la défense, Ballo Touré et Aguilar en piston sur les côtés et un trio Caio Henrique-Ben Yedder-Volland en attaque puisque Diop et Jovetic sont blessés tandis que Golovine et Gelson Martins sont absents pour cause de COVID-19. Du côté de Rudi Garcia, on devrait aligner une équipe lyonnaise classique alignée en 3-4-1-2.

Du côté rhodanien, c’est une triplette défensive composée de Marcelo-Denayer (qui fait son retour) et De Sciglio. Et le technicien français pourra compter sur un milieu très dense composé de Guimaraes-Caqueret-Cornet-Dubois placé juste derrière Lucas Paqueta. Tout ce beau monde sera chargé d’alimenter en ballon le tandem Toko-Ekambi-Depay. Une bonne nouvelle pour le spectacle qui s’annonce forcément au rendez-vous du côté de la Principauté.

L'AS Monaco, qui impressionne depuis quelques semaines en Ligue 1, devra se méfier d'une formation lyonnaise toujours incisive dans les grands rendez-vous et qui l'avait emporté il y a quelques mois au Parc des Princes face au PSG. Mais au jeu des statistiques, c'est le club du Rocher qui mène largement dans son enceinte, avec 31 victoires contre 10 nuls et 13 succès de l'OL à Monaco en 54 oppositions. Cette affiche, qui est donc nettement en faveur de l'ASM ces dernières saisons, sent la poudre et pas seulement pour la course au titre et même au podium du championnat de France. Et la diffusion à la télévision de ce duel de titans se fera sur la chaîne Canal + en France, ce dimanche soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD.

Vous n'êtes pas sans savoir que Téléfoot, la chaîne du groupe Mediapro, a cessé d'émettre depuis quelques semaines, et la LFP a pu trouver un accord avec Canal + pour diffuser la totalité de la Ligue 1 jusqu'à la fin de saison.

Canal + ayant désormais les droits sur la totalité du championnat de France dès à présent, et la Ligue des Champions la saison prochaine !

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cette affiche entre la formation présidée par Dmitry Rybolovlev et celle dirigée par Jean-Michel Aulas (diffusée sur Canal Plus et MyCanal) directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 4G de qualité. Vous pouvez profiter des offres Canal à partir de seulement 20,99€, sans engagement, de quoi regarder toute la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison et de résilier votre abonnement selon vos souhaits. Et pour les moins de 26 ans, Canal baisse son prix à 10,49€, toujours sans engagement ! Cela vous coûtera à peine 31,47€ jusqu'au terme du championnat, alors autant ne pas se priver.

Et quoi de mieux que de commencer par un Monaco-OL au sommet qui sera arbitré par le très expérimenté Clément Turpin. L'arbitre français de 38 ans est un vieux briscard de la Ligue 1 et des grandes compétitions européennes avec plus de 442 matches à son actif dont 223 de première division française. Il sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore. L’arbitre remplaçant sera Éric Wattellier. À la VAR et à l’arbitrage vidéo, nous aurons Benoît Bas-tien et Frédéric Haquette.

