Revel - PSG : les compositions sont là

Ce dimanche, les 32e de finale de la Coupe de France se termine avec un match entre Revel et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Revélois s’établissent en 4-3-3 avec Cyril Garcia dans les cages derrière Clément Briol, Jushua Mbuluba Ndoh, Maxence N’Guessan et Habid Ouafsa. Thomas Calmettes est placé en sentinelle auprès de Pierre-Antoine Palacios et Jonathan Vieu. Enfin, Maxime Zahil et Pierre Ritter épaulent Jean Boyer en attaque.

De leur côté, les Franciliens s’organisent en 4-4-2 avec Keylor Navas comme dernier rempart derrière Carlos Soler, Danilo Pereira, Lucas Beraldo et Nordi Mukiele. Manuel Ugarte évolue en sentinelle auprès de Cher Ndour. Enfin, Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

Les compositions

Revel : Garcia - Briol, Mbuluba Ndoh, N’Guessan, Ouhafsa - Palacios, Calmettes, Vieu - Zahil, Boyer, Ritter

Paris Saint-Germain : Navas – Soler, Danilo, Beraldo, Mukiele – Asensio, Ugarte, Ndour, Kolo Muani – Ramos, Mbappé