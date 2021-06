Le PSG confiant pour l'arrivée d'Achraf Hakimi

Les prochains jours risquent d’être mouvementés au PSG. À la recherche d’un latéral droit pour renforcer sa défense, le club de la capitale a depuis longtemps ciblé Achraf Hakimi. L’année dernière déjà, la direction parisienne s’était montrée intéressée par celui qui sortait d’un prêt réussi de deux ans à Dortmund. À cette époque, Paris n’avait pas l'argent nécessaire pour faire ce transfert. Mais cette année, la donne a changé. En plus d’être la priorité du joueur depuis le début, notamment grâce à sa femme, le PSG s’est tout de suite mis d’accord sur un contrat de 5 ans comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, avec un salaire d'environ 10 millions d'euros par an pour le Marocain. Il ne manquait plus qu’un accord avec l’Inter.

La suite après cette publicité

Si Chelsea s’est aussi positionné sur le dossier, le PSG a toujours été en tête dans les négociations avec les Nerazzurri. Le club de la capitale proposait une somme proche de ce qu’attendait la direction milanaise tandis que Chelsea souhaitait faire diminuer le prix en ajoutant des joueurs dans la transaction. Cela n’a jamais intéressé l’Inter qui ne veut que de l’argent. Ces derniers jours, le PSG a revu son offre plusieurs fois ayant même franchi la barre des 70 millions d'euros. Et, après avoir longtemps essayé de négocier le prix de l’international marocain (36 sélections) Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont rapprochés des exigences de l'Inter. Confiants dans les négociations, les dirigeants parisiens aimeraient conclure le transfert avant la fin de semaine pour pouvoir démarrer la préparation avec un effectif quasi complet. De son côté, l’Inter, qui attend une nouvelle proposition du PSG dans les prochaines heures, et Simone Inzaghi, le nouvel entraîneur, cherche déjà un remplaçant sur le couloir droit.