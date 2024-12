MU : excellente nouvelle pour Lény Yoro

Arrivé à Manchester United cet été, en provenance du LOSC contre environ 70 millions d’euros, bonus inclus, Lény Yoro (19 ans) pourrait enfin découvrir la Premier League ce week-end ! Absent des terrains depuis l’été en raison d’une grave blessure à un pied, le défenseur central français pourrait revenir à la compétition mercredi, pour le déplacement de Manchester United sur la pelouse d’Arsenal, pour le compte de la 14e journée de Premier League. Son nouvel entraîneur, Ruben Amorim, a donné une bonne nouvelle pour son retour.

«Peut-être que Leny Yoro sera dans le groupe. Je pense qu’il est dans une bonne période, qu’il est en meilleure condition physique, donc je pense qu’il sera dans le groupe. C’est un talent spécial. Il est très rapide, c’est un défenseur moderne, et c’est bien quand on veut presser haut et qu’on laisse beaucoup d’attaquants, surtout dans ce Championnat, en un-contre-un», a expliqué le manager portugais. Pour rappel, Yoro n’a joué que 81 minutes avec les Red Devils en début de saison, lors de matches amicaux.