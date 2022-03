PSG : l'Argentine et l'Espagne dézinguent le public du Parc des Princes

La suite après cette publicité

« Comme toujours le football sans mémoire. Toujours avec vous ! Je vous aime très fort ! ». Sur les réseaux sociaux dimanche après-midi, Luis Suarez exprimait de manière forte son désaccord avec les sifflets du Parc des Princes envers Neymar et Lionel Messi, ses deux anciens coéquipiers et amis. Il faut dire qu'au delà des frontières françaises, les sifflets et les chants contre les stars parisiennes ne sont pas vraiment compris.

En Argentine par exemple, où on avait déjà critiqué le traitement médiatique réservé à l'ancien du Barça en France, on se lâche. « Tarés », titre Olé sur son site, où on traite notamment les supporters parisiens de pourris-gâtés. « Les supporters se sont trompés s'ils ont cru qu'avec une pluie d'euros on peut obtenir la gloire du jour au lendemain : le PSG est riche, sans aucun doute, mais en Europe il ne s'approche pas du prestige du Real Madrid, du Barça, de Milan, de Liverpool ou du Bayern ». Le journal ajoute que « Messi n'a aucun lien affectif avec le club, il n'est arrivé à Paris que parce que le Barça l'a décidé ».

L'Espagne et l'Argentine main dans la main

« Je peux comprendre qu'ils soient énervés. Ils peuvent siffler oui, mais c'est la limite. Le PSG est moyen. Les insultes, l'agressivité, les banderoles... Mais pour comprendre il faudrait être supporter du PSG. Peut-être qu'ils ne savent pas qui ils sont. Un petit club, avec beaucoup d'argent, qui se pense grand. Nouveau riche », s'est emporté le sulfureux consultant Martin Liberman sur les réseaux sociaux. Celui qui a souvent été très critique avec l'Argentin comprend la déception des fans parisiens, mais n'a pas apprécié la forme et leur a adressé un taquet.

De son côté, le coach de River Plate Marcelo Gallardo a tout de même tenu à rappeler que ses compatriotes avaient, eux aussi, été très durs avec La Pulga à une époque pas si lointaine. En Espagne, les sifflets du Parc ont également beaucoup fait réagir. « Le PSG ne mérite pas Lionel Messi », a par exemple expliqué Alfredo Martinez, commentateur des rencontres du Barça pour la radio espagnole Onda Cero. « Ce qu'il a vécu à Paris hier, c'est une humiliation qu'il ne mérite pas. Ce qu'un public ingrat et avec peu de goût pour le foot a fait est suffisant pour que Messi fasse ses valises, pense à un meilleur avenir et rejoigne un endroit qui le mérite », peut-on lire dans Marca. Voilà qui est clair...