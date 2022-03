Luis Suarez et Cesc Fabregas clashent le public du Parc des Princes

Alors que le PSG affronte Bordeaux en ce moment même du côté du Parc des Princes, Lionel Messi et Neymar ont été la cible de chants particulièrement insultants et de sifflets de la part d'une bonne partie du public. Ce qui n'a pas plu à Luis Suarez, proche des deux joueurs. « Comme toujours, le football n’a pas de mémoire. Je suis toujours avec vous ! Je vous aime beaucoup », a lancé l'Uruguayen sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Twitter, Cesc Fabregas a également tenu à réagir : « le football n'a aucune mémoire, c'est une honte. Toujours avec vous mes frères ». Des messages qui ne suffiront probablement pas à calmer ou convaincre les supporters parisiens, mécontents des prestations de deux de leurs stars.

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻