Bordeaux - OGC Nice : les compositions sont là

La 35e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec notamment un alléchant duel entre les Girondins de Bordeaux et l'OGC Nice. A domicile, le club au scapulaire opte pour un 3-4-1-2 avec Benoît Costil dans les cages derrière Anel Ahmedhodzic, Marcelo Guedes et Josuha Guilavogui. Les rôles de pistons sont assurés par Tom Lacoux et Gidéon Mensah alors que Yacine Adli et Jean Onana forment le double pivot. Javaîro Dilrosun se positionne en soutien de Hwang Ui-jo et M'Baye Niang.

Les Aiglons s'articulent en 4-4-2 classique avec Walter Benitez comme dernier rempart. Devant lui, Flavius Daniliuc, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard forment la défense. On retrouve Pablo Rosario et Khéphren Thuram dans l'entrejeu alors que les ailes sont occupées par Justin Kluivert et Hicham Boudaoui. Enfin, Andy Delort et Kasper Dolberg sont associés en attaque.

Les compositions

FC Girondins de Bordeaux : Costil - Ahmedhodzic, Marcelo, Guilavogui - Lacoux, Onana, Adly, Mensah - Dilrosun - Hwang, Niang

OGC Nice : Benitez - Daniliuc, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Rosario, Thuram, Kluivert - Delort, Dolberg

