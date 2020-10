France-Liechtenstein U21 : les compositions d'équipes

L'équipe de France Espoirs dispute ce soir et lundi, à 21h, deux matches face au Liechtenstein et la Slovaquie, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe 2021. Après deux déplacements victorieux en septembre en Géorgie (2-0) et en Azerbaïdjan (2-1), les Bleuets continuent leur campagne de qualification pour l'Euro 2021, dont la phase finale se déroulera en Hongrie et en Slovénie. Ils sont actuellement 2e de leur poule, derrière la Suisse.

Ce soir, au stade de la Meinau de Strasbourg, les Tricolores accueillent une équipe du Liechtenstein lanterne rouge du groupe 2 (à suivre en direct commenté sur FM à 21h00). Pour cette rencontre, Sylvain Ripoll est privé du latéral de l'OL Melvin Bard, touché au mollet à l'entraînement, et de l'attaquant du Celtic Odsonne Edouard, positif au covid-19. Il aligne au coup d'envoi un 4-3-3.

Les compositions officielles :

France : Lafont - Dagba, Koundé, Fofana, Ait-Nouri - Guendouzi, Soumaré, Faivre - Ikoné, Kolo Muani, Gouiri

Liechtenstein : Majer - Mikus, Unterrainer, Marxer, Spirig - Meier, Luchinger, Netzer, Beck - Gassner, Caglar