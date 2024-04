PSG : Jérôme Rothen allume Gianluigi Donnarumma

Plus ou moins coupable sur les trois buts encaissés par le PSG, mardi soir, face au FC Barcelone, Gianluigi Donnarumma, crédité d’un 4 par la rédaction FM, a rendu une copie plus que décevante malgré un début de saison tonitruant. Rattrapé par ses angoisses, le dernier rempart italien n’a d’ailleurs pas échappé aux critiques, à commencer par Jérôme Rothen, présent dans l’After Foot, sur RMC. «Sur un corner comme ça, mettre une tête dans les 5,50m…», s’est notamment désolé l’ancien joueur parisien avant de se montrer encore plus incisif.

«Même le deuxième but de Raphinha, il est sur les talons, il recule, il n’essaye aucun geste… Limite il va tomber sur les fesses. Ce qui est terrible, c’est qu’on avait l’impression que cette année était la bonne. Il avait retrouvé de la régularité et le premier match où t’as besoin de joueurs cadres… Il n’a plus d’excuse avec le CV qu’il a. Ce n’est plus un jeune gardien avec Navas dans les pattes. Il a été mis N°1, maintenant il doit assumer». Une réaction est désormais attendue, en Catalogne, mardi prochain pour espérer décrocher une qualification pour le dernier carré de la compétition…