La folle promesse d'Alvaro Morata à Kylian Mbappé, le Sénégal ne regrette rien

Morata le cycliste

Partout dans le monde, on ne parle que de la grosse performance de Mbappé contre la Pologne (3-1). Mais ça ne fait pas peur à Alvaro Morata, le buteur de la Roja. Interrogé sur le classement des buteurs par les journalistes de AS, l’Espagnol a confié ne pas s’intéresser aux statistiques, et veut bien laisser le titre de meilleur buteur à un autre tant que la Roja gagne le Mondial. «Si l'Espagne gagne la Coupe du monde, j'apporterai le Soulier d'Or à Mbappé sur mon vélo», a-t-il déclaré précisément.

Mbappé écœure la Pologne

En Pologne aussi, l'attaquant du PSG fait couler beaucoup d'encre : «Mbappé nous a évincé de la Coupe du Monde», titre le Super Express. Plus précisément, les journalistes du quotidien ont écrit que : «les Polonais se sont battus et, surtout en première mi-temps, ont présenté un football meilleur que lors des trois matches de groupe réunis. Après la pause, cependant, un rouleau compresseur français du nom de Mbappé a démoli les Polonais.» Même constat du côté de la Gazeta Wyborcza. Le canard reprend les propos d’après-match du capitaine, Robert Lewandowski, dans son édition du jour : «Nous avons donné tout ce que nous avions. Nous nous sommes battus, nous avons essayé». Enfin pour bien illustrer toute la déception du peuple polonais, le Przeglad Sportowy partage une photo des joueurs de l’équipe nationale dépitée après la déconvenue. Mais le quotidien titre tout de même que le penalty transformé par Lewandowski en fin de rencontre reste le meilleur «Happy End» possible, pour lui, et le pays.

Le Sénégal s'incline avec les honneurs

Puis les Bleus vont devoir affronter les Anglais en quarts. Hier soir, les Three Lions ont écrasé le Sénégal (3-0). C’est une victoire de prestige contre des champions d’Afrique, du coup les tabloïds du pays s'enflamment. «Nous sommes prêts ! Maintenant, faites venir les Français», titre le Daily Express ce lundi. Les journalistes du canard sont très confiants, le trio Foden, Saka et Kane a été très performant hier, du coup le Daily Mail et The Guardian s’attendent à ce qu’ils percent rapidement la défense des Bleus. Du côté du Sénégal, cette défaite fait l’effet d’un coup de massue. Comme le titre le journal Le Soleil, «la marche était trop haute». Le sélectionneur, Aliou Cissé, a reconnu «la supériorité de l’Angleterre».