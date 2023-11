EdF : Christophe Galtier réagit à la convocation de Warren Zaïre-Emery

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, aujourd’hui sur le banc d’Al-Duhail (D1 qatarienne), Christophe Galtier restera l’homme qui a lancé Warren Zaïre-Emery dans le club parisien. Interrogé au sujet de la première convocation du jeune milieu de terrain de 17 ans avec les Bleus, le technicien français ne s’est pas montré surpris par cette ascension express. «Ce n’est pas une surprise par rapport aux matches que je le vois faire. Quand tu es titulaire à 17 ans au PSG, c’est normal que le sélectionneur veuille te voir. L’âge, ça ne compte pas. Encore moins pour un garçon comme Warren. Il a une maturité incroyable. Sur ce qu’il doit être dans le travail, l’investissement. Il a toujours les yeux grands ouverts pour observer, les oreilles bien propres pour écouter, la bouche bien fermée, car à son âge on travaille. Ça te saute aux yeux. Il a les codes», a tout d’abord salué Galtier dans un entretien pour L’Equipe avant d’expliquer cette trajectoire «supersonique»…

«Ce n’est pas quelqu’un qui parle beaucoup, mais il ne faut pas se tromper, ce n’est pas un timide, pas un suiveur. Il a de la personnalité. On le voit à l’entraînement, et en match il est imperméable à la pression, il a cette capacité à rester focus sur ce qu’il doit faire. Il connaît ses points forts, sait où il doit se développer. Tout coule sur lui. Il n’est pas comme les autres. Quand on préparait la saison, j’avais une liste de jeunes qu’il fallait voir. Warren a vite intégré le groupe et avec le staff on s’est dit : putain, mais ce gamin a 16 ans et l’attitude d’un joueur qui a déjà 200 ou 250 matches !» L’intéressé appréciera et se voit aujourd’hui récompensé…