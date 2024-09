Bayern Munich : comment Vincent Kompany a fait taire les sceptiques

La recherche d’un entraîneur fut longue et éreintante pour les dirigeants du Bayern Munich au printemps dernier. Après avoir pris la décision de se séparer de Thomas Tuchel, le géant bavarois a fait des pieds et des mains pour débusquer le digne héritier du coach passé par le Paris Saint-Germain et Chelsea. Multipliant les échecs au gré des semaines, le club munichois a même pensé renouveler Thomas Tuchel, faute d’accord avec les techniciens ciblés. Et c’est à la surprise générale que le nom de Vincent Kompany a émergé pour devenir le nouveau capitaine d’un navire bavarois à la dérive, venant tout juste de boucler l’exercice 2023-2024 sans le moindre trophée, soit une première depuis 2012. Recommandé par Pep Guardiola aux dirigeants allemands, l’ancien joueur de Manchester City, reconverti au poste d’entraîneur depuis 2019, a pourtant suscité de nombreuses interrogations lors de sa nomination, en mai dernier.

En effet, nombreux sont ceux outre-Rhin qui ont exprimé de sérieuses craintes à son égard, à en juger par son CV bien trop maigre pour remettre sur pied la grosse cylindrée qu’est le Bayern Munich. Si le Belge a vu sa cote de popularité gonfler en Angleterre à l’issue de sa très belle saison 2022-2023 réalisée avec Burnley, celle-ci a pris du plomb dans l’aile quand le club anglais a terminé l’édition suivante à l’avant-dernière place de Premier League, synonyme de relégation en Championship (D2 anglaise). Loin d’apparaître dans les esprits allemands comme le premier choix, l’homme aux 51 apparitions avec Hambourg entre 2006 et 2008 devait donc se retrousser les manches et trouver la bonne formule pour séduire son monde. Et au regard des résultats enregistrés par le Bayern Munich depuis son arrivée, Vincent Kompany est en train de faire tourner les vestes.

Des débuts prometteurs pour l’ancien Diable Rouge !

Leader de Bundesliga après quatre journées, le Bayern Munich survole le championnat allemand. Outre cette victoire poussive contre Wolfsburg le 25 août dernier, le Rekordmeister a, par la suite, été sans pitié contre ses adversaires. Facile vainqueur de Fribourg (2-0), les hommes de Vincent Kompany ont infligé une raclée au nouveau venu dans l’élite allemande, Holstein Kiel (1-6), avant d’en passer 5 au Werder Bremen le week-end dernier avec notamment une nouvelle prestation XXL de Michael Olise, devenu en l’espace de quelques semaines l’un des hommes forts de l’effectif du Belge. Entre-temps, le club bavarois s’est promené en Coupe d’Allemagne sur la pelouse du SSV Ulm (0-4), pensionnaire de D2 allemande, avant de soigner son entrée dans la nouvelle formule de la Ligue des champions par un succès historique face au Dinamo Zagreb (9-2), la semaine dernière. Solide défensivement (5 buts encaissés), le Bayern Munich, porté par ses individualités et un collectif bien huilé, demeure une véritable machine à marquer des buts (30 réalisations toutes compétitions confondues).

Invaincu depuis la reprise avec son écurie, Vincent Kompany justifie la confiance placée en lui par ses dirigeants et livre, pour le moment, une première réponse à ses détracteurs. « Je suis né à Bruxelles, dans un quartier nord. Mon père était un réfugié, il est venu du Congo en Belgique. Quelles étaient mes chances de mettre un jour un pied en Premier League ? De jouer en Premier League ? De gagner quelque chose en tant que joueur ? De jouer pour l’équipe nationale ? Si vous prenez les probabilités que cela se produise pour moi, c’était 0,000%. Et maintenant, je suis entraîneur… Il faut continuer à avancer, et, à la fin, si vous échouez, vous échouez, si vous réussissez, vous réussissez, mais vous devenez meilleur à chaque fois. C’est très important. Cela n’a pas trop de sens de se focaliser sur les critiques en ligne. Je ne le prends pas personnellement », concédait-il devant la presse en marge de son premier rendez-vous en C1.

Le Bayer Leverkusen, Le premier gros test de Vincent Kompany

Si le principal concerné estime ne pas avoir volé sa place, la saison reste encore longue pour l’ex-Diable Rouge et le plus dur reste à venir. À ce titre, le natif d’Uccle s’apprête à croiser le fer avec le Bayer Leverkusen. Un premier gros test pour l’ancien cadre de la sélection belge et un choc au sommet aux airs de revanche pour le Bayern Munich. La saison dernière, le rythme imposé par les hommes de Xabi Alonso avait fini par faire craquer le géant bavarois. Le lourd revers essuyé à la BayArena (0-3) lors de la 21e journée de Bundesliga avait quelque peu sonné le glas pour la formation munichoise dans la course au titre. Quelques mois après avoir abandonné sa couronne au profit du Bayer Leverkusen, le Bayern Munich est prêt à en découdre pour asseoir à nouveau sa domination dans le championnat allemand. Pour Vincent Kompany, ce sera l’occasion de faire un premier bilan de son aventure en Bavière.

Présent en conférence de presse ce vendredi pour aborder le duel face au champion d’Allemagne en titre, comptant pour la 5e journée de Bundesliga, le technicien de 38 ans en a profité pour envoyer un message clair à son rival rhénan. « C’est bien que tout le monde attende ce match avec impatience. Bien sûr, ce sera un match important contre la meilleure équipe des douze derniers mois. Nous l’attendons avec impatience. Ce ne sera pas toujours facile. Nous voulons rivaliser avec un adversaire fort à l’Allianz Arena. Le Bayern Munich est toujours favori. Nous voulons gagner… Ce qui me motive, c’est que le Bayer Leverkusen a été champion la saison dernière et qu’il vient maintenant à l’Allianz Arena. Nous sommes en tête du classement et nous avons la possibilité de faire quelque chose pour nos fans », a lâché le Belge. Verdict ce samedi sur le pré-vert du Bayern Munich !