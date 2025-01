Le Real Madrid annonce la tenue d’une élection présidentielle

À 77 ans, Florentino Pérez va se soumettre à de nouvelles élections présidentielles. Le suspense ne devrait pas être intense puisque Pérez a de fortes chances d’être seul candidat à sa succession, mais toujours est-il que la Casa Blanca a officiellement convoqué de nouvelles élections présidentielles.

«Le président, après avoir entendu le conseil d’administration qui s’est tenu aujourd’hui, et conformément à l’article 38, paragraphe b, des statuts du Real Madrid C. F., a demandé au conseil électoral d’entamer la procédure de convocation des élections du président et du conseil d’administration», annonce le club merengue sur son site officiel.