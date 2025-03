Ligue des Champions : le Bayern Munich s’offre Leverkusen et rejoint l’Inter Milan en quart de finale !

Après la qualification du FC Barcelone contre Benfica (1-0, 3-1) pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, deux clubs allemands se battaient pour un ticket. Balayé 3-0 du côté de l’Allianz Arena par le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen voulait se rattraper sur sa pelouse pour ce 1/8e de finale retour. Privé de Florian Wirtz, Xabi Alonso constituait un 4-4-1-1 avec Alejandro Grimaldo et Jérémie Frimpong dans des rôles d’ailier et Aleix Garcia en soutien de Patrik Schick. Pour le Bayern Munich, c’était du classique avec les Français Dayot Upamecano, Kingsley Coman et Michael Olise sur le terrain. Harry Kane était soutenu par Jamal Musiala. Et la première possibilité était Munichoise sur un numéro côté droit de Jamal Musiala. Ce dernier centrait devant le but et Harry Kane déviait légèrement au second poteau. Ce n’était pas assez fort et Lukas Hradecky parvenait à repousser sur sa ligne (5e). S’en suivait ensuite une domination assez stérile du Bayer Leverkusen qui n’inquiétait pas le jeune Jonas Urbig titularisé suite à la blessure de Manuel Neuer. Mieux, les occasions étaient bavaroises à l’image de cette frappe de Michael Olise qui passait juste à gauche du cadre (16e) ou cette reprise de Kingsley Coman dans la surface qui passait de peu à droite du but (29e).

Leverkusen devait attendre la fin de première période pour se montrer dangereux avec ce centre de Granit Xhaka sur la droite vers le second poteau. La tête de Patrik Schick passait à gauche du cadre (36e). Puis sur un corner frappé par Alejandro Grimaldo sur la droite, Jonas Urbig s’imposait dans les airs devant Patrik Schick (41e). De nouveau sur corner, Patrick Schick allait encore s’illustrer sur un corner frappé côté gauche, mais la tête du Tchèque terminait dans le petit filet gauche de Jonas Urbig (44e). À la pause, la situation était encore plus compliquée pour le Bayer Leverkusen. D’autant que le Bayern Munich restait offensif à l’instar de ce petit numéro de Michael Olise sur la gauche qui terminait par une frappe repoussée par Lukas Hradecky en corner (49e). Puis sur un coup franc botté par Joshua Kimmich vers la surface du Werkself, Harry Kane profitait d’un cafouillage pour trouver le chemin des filets (1-0, 52e). Le Bayern Munich maîtrisait son sujet et Kingsley Coman allait à son tour mettre le portier à contribution (57e). Jérémie Frimpong tentait d’initier la révolte, mais sa frappe vers la droite du but était repoussée par Jonas Urbig (65e). Le portier était encore impeccable quelques secondes après face à la tête de Patrik Schick (67e). Le Bayern Munich allait même se mettre à l’abri après avoir laissé passer l’orage. Alphonso Davies venait parachever le succès des siens sur une belle remise d’Harry Kane vers le point de penalty (2-0, 71e). Jamal Musiala avait failli marquer un troisième but, mais il avait heurté le poteau droit (86e). Le Bayern Munich s’impose bien 2-0 après son 3-0 de l’aller et file en quart de finale.

L’Inter Milan sans trembler

Du côté de l’Italie, l’Inter Milan recevait le Feyenoord. Intraitables à l’aller, les Nerazzuri s’étaient imposés 2-0 sans trembler et voulait confirmer cela à l’occasion du match retour à domicile. Pour ce match, Simone Inzaghi faisait tourner en mettant Yann-Aurel Bisseck, Carlos Augusto ou encore Mehdi Taremi sur le terrain. Lautaro Martinez débutant sur le banc. Pour le Feyenoord, on retrouvait un trio intéressant devant qui était composé d’Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda et Aymen Sliti. Très vite, les Milanais donnaient le ton et Henrikh Mkhitaryan mettait à contribution Timo Wellenreuther d’une lourde frappe lointaine dans l’axe (4e). Juste derrière, l’Inter Milan allait prendre les devants. Sur un numéro de soliste côté gauche, Marcus Thuram allait se retrouvait dans la surface et décochait une lourde frappe qui se logeait dans la lucarne droite du Feyenoord (1-0, 9e). De quoi réduire un peu plus les espoirs néerlandais et intensifier la domination intériste. Juste derrière, Mehdi Taremi allait allumer une banderille qui était repoussée par le gardien adverse (16e). De l’autre côté du terrain, Yann Sommer vivait une soirée tranquille, du moins jusqu’au contact illicite d’Hakan Çalhanoglu dans le dos de Jakub Moder qui provoquait un penalty (40e).

Le milieu polonais se chargeait de transformer la sentence en ajustant Yann Sommer d’une frappe se logeant sur la gauche de son but (1-1, 42e). Revenu juste avant la pause, le Feyenoord restait en vie avant la seconde période, mais devait au moins marquer deux buts pour aller chercher les prolongations. Surtout que l’Inter Milan revenait des vestiaires très motivé. Marcus Thuram frappait au-dessus du cadre (49e), mais un penalty était attribué aux Milanais (50e). C’est le milieu turc Hakan Çalhanoglu fautif sur le penalty inscrit par les Néerlandais qui allaient se rattraper d’un tir sur la droite du but (2-1, 51e). De quoi calmer les ardeurs adverses. On pouvait noter une frappe de Luka Ivanusec qui passait au-dessus du cadre (55e), mais c’était quasiment tout. L’Inter Milan maîtrisait nettement son sujet et Marcus Thuram passait proche du doublé, mais heurtait la barre transversale (71e). L’Inter Milan se qualifie aisément pour les quarts de finale et affrontera le Bayern Munich au tour suivant.