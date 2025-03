Ligue des Champions : le Barça assure la qualification grâce à un grand Lamine Yamal

En plein deuil après le terrible décès de son médecin Carles Miñarro, juste avant la rencontre contre Osasuna, le FC Barcelone devait aller chercher la qualification contre le Benfica. Victorieux au match aller grâce à un but de Raphinha, les Blaugranas, sans Cubarsi, suspendu, devaient assurer leur place en quarts de finale face à une formation lisboète remaniée et privée de Bah, Di Maria et Manu Silva condamnée à l’exploit.

La suite après cette publicité

Et il n’a fallu qu’un round d’observation pour voir Koundé aller chercher Lamine Yamal, qui se jouait d’un superbe crochet avant de tenter une frappe enroulée… directement pour le plat du pied de Raphinha, qui pouvait conclure (1-0, 11e). Un avantage de très courte durée, puisqu’un corner de Schjelderup trouvait la tête d’Otamendi pour l’égalisation, bien aidé par la faute de main de Szczesny (1-1, 13e). Bousculé, le Barça devait s’en remettre à son prodige, avec un exploit personnel sur la gauche dans le petit filet opposé de Trubin (2-1, 27e).

Le Barça assure la qualif’

Benfica a ensuite eu les occasions pour revenir, à l’image d’une belle frappe de Pavlidis qui s’écrasait sur le poteau droit (39e). Mais le Barça a mis la vitesse supérieure, avec un nouvel exploit de Raphinha, qui croisait parfaitement sa frappe pour plier le match (3-1, 42e). Tout proche d’une place en quarts de finale, le Barça a sécurisé la victoire en seconde période face à une équipe du Benfica qui a bien trop mal joué les coups.

La suite après cette publicité

En plus d’un but refusé pour hors-jeu d’Aursnes (50e), Pavlidis loupait la meilleure occasion du SLB (66e). En maîtrise, le FC Barcelone a donc assuré et retrouvera les quarts de finale de la C1. Les Blaugranas affronteront le vainqueur de Lille-Dortmund au prochain tour. De son côté, le Benfica s’arrête là et devra se battre pour le titre en Championnat.