Inter Milan-FC Barcelone : les compositions officielles

C'est l'un des gros chocs de cette phase de poule de la Ligue des champions. Dans le groupe C, l'Inter reçoit le Barça ce mardi soir (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Avec 3 points en 2 matchs, les deux équipes sont pour l'instant à égalité derrière le Bayern Munich et devraient se disputer la deuxième place du groupe.

La suite après cette publicité

Privé de Brozovic et Lukaku, blessés, Inzaghi aligne un 3-5-2 avec un duo Correa-Martinez en pointe, laissant Dzeko sur le banc. Onana est de nouveau titulaire dans le but, tout comme Mkhitaryan dans l'entrejeu et Darmian sur le flanc droit. Du côté blaugrana, Xavi ne déroge pas à son 4-3-3 avec une charnière Garcia-Christensen en l'absence d'Araujo et Koundé. Reposés le week-end dernier, Roberto et Alonso prennent les couloirs défensifs. Raphinha et Dembélé épauleront Lewandowski dans un trident offensif qui promet.

Les compositions :

Inter Milan : Onana - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Mkhitarian, Calhanoglu, Dimarco - Correa, Martinez

FC Barcelone : Ter Stegen - Roberto, Garcia, Christensen, Alonso - Pedri, Busquets, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Dembélé

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs de ce soir.