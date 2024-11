Indice UEFA : premier avertissement de taille pour la France

Tout avait si bien commencé pour la France au classement de l’indice sous l’impulsion notamment d’un Brest héroïque. La France était bien calée dans le top 3 au 27 septembre et devançait l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie, et l’Allemagne. Mais depuis deux journées la machine tricolore s’est sacrément grippée sur la scène continentale, il est vrai peu aidé par la pire campagne européenne parisienne de l’ère QSI, avec seulement 4 points en 5 matches. Après avoir perdu face à Arsenal et l’Atlético de Madrid, c’est face au Bayern Munich que les hommes de Luis Enrique se sont inclinés par la plus petite des marges, mais sans aucune contestation possible.

La suite après cette publicité

Une bien mauvaise nouvelle pour la France, tant le PSG est habitué à être la locomotive du football français en Coupe d’Europe. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, Paris peut compter sur Nice pour être encore plus catastrophique. Avant-dernièr de la phase de Ligue Europa (34 sur 36), Nice n’a glané que deux petits points et s’est pris une sacrée déculottée (1-4) à l’Allianz Riviera face à une formation des Glasgow Rangers nettement supérieure. Malgré tout, quelques équipes tiennent leur rang.

Les exceptions LOSC et l’OL…

Si Brest, si séduisant lors des 4 premiers matches, a perdu son premier match en toute logique à Barcelone (3-0) et que Monaco a subi une remontada à Louis II face au Benfica (2-3), le LOSC l’a brillamment emporté à Bologne grâce à un incroyable Mukau et à une force collective impressionnante. Et que dire de l’OL qui s’est sorti avec brio du traquenard ouzbek de Qarabag en s’imposant 1-4 à l’extérieur grâce notamment à un doublé de George Mikautadze.

La suite après cette publicité

Insuffisant malgré tout pour conserver sa cinquième place sur le classement de l’indice en cours. Désormais sixième derrière l’Espagne, la France est désormais sous la menace de deux pays que l’on n’attendait pas à un tel niveau, à savoir la Belgique et la République Tchèque. Après avoir bien profité de l’automne telle une cigale, la France déchante à l’orée de l’hiver et pourrait bien subir une sacrée déconvenue sans une véritable réaction lors de la prochaine journée. Si les Pays-Bas et le Portugal sont encore loin pour tenter d’arracher la cinquième place sur cinq ans au classement de l’indice, il ne s’agirait pas de s’endormir…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 29/11/2024 :

-1. Angleterre 11,303 (7/7)

-2. Portugal 10,475 points (5/5)

-3. Italie 10,125 (8/8)

-4. Allemagne 9,375 (8/8)

-5. Espagne 9,000 points (7/7)

-6. France 8,642 points (6/7)

-7. Belgique 8,600 points (5/5)

-8. Rep. Tchèque 8,300 points (4/5)

-9. Pologne 7,500 points (2/4)

-10. Pays-Bas 7,333 (5/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 97,035 points

-2. Italie 85,481 points

-3. Espagne 79,561 points

-4. Allemagne 77,285 points

-5. France 63,807 points

-6. Pays-Bas 59,233 points

-7. Portugal 56,491 points

-8. Belgique 49,800 points

-9. Rep. Tchèque 41,850 points

-10. Turquie 40,100 points