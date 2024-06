Mais que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ?

Auteur d’une sacrée prestation face au Luxembourg la semaine dernière, avec un but et deux passes décisives, Kylian Mbappé était encore attendu hier, face au Canada. Mais le Bondynois était finalement absent du onze titulaire de Didier Deschamps face au Canada. Il a dû se contenter d’une entrée pour le dernier quart d’heure de jeu, se procurant notamment une belle occasion dans le temps additionnel.

La star du Real Madrid souffre effectivement de pépins au dos et au genou - c’est l’explication de la FFF - alors que les Bleus vont entrer en matière dans exactement une semaine face à l’Autriche. Faut-il donc être inquiet pour Kylian Mbappé et pour la France ? Pas forcément, puisque sur ces 15 minutes de jeu, il a démontré être en forme, rapide et affûté. Comme l’indique L’Équipe, c’est plus précisément à cause d’une contusion au genou qu’il n’a pas démarré, le staff français ne voulant prendre aucun risque.

Rien de bien grave

Après la rencontre, le joueur a cependant tenu à rassurer tout le monde. « Ça va très bien », a-t-il rapidement glissé aux journalistes présents en zone mixte à Bordeaux. « En ce qui concerne Kylian, il a eu un petit souci avec un hématome suite à un coup, hier (samedi) il n’a pas pu s’entraîner parce que c’était très gonflé. Aujourd’hui (dimanche) en faisant les soins, il se sentait mieux, il avait envie de jouer quinze minutes », a pour sa part expliqué Didier Deschamps.

Le journal indique cependant qu’il a terminé la première séance de foncier du stage des Bleus en étant assez épuisé, et rajoute tout de même qu’il est peu probable de voir un Mbappé à 100% dès l’entame de l’Euro. Avec un premier match a priori abordable face à l’Autriche, Mbappé pourra donc en profiter pour continuer de prendre du rythme et retrouver des sensations, avant le choc du groupe D le vendredi 21 juin face aux Pays-Bas. La France aura besoin d’un grand Mbappé.