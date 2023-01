Ligue 1 : cet OM ne lâche rien

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille est à l’image de son entraîneur, Igor Tudor : disciplinée, stricte et surtout, elle ne rigole pas. C’est avec trois victoires en trois matches de Ligue 1 depuis la reprise en décembre que cet OM allait affronter un Lorient, qui, lui, est plus en délicatesse malgré un début de saison absolument canon. Les Phocéens l’ont emporté sur le score de trois buts à un. Mais cela n’a pas été de tout repos.

Pourtant, dès les premières minutes, on allait se dire que cette confrontation ressemblait à une promenade de santé pour les Phocéens. Ils jouaient haut, combinaient rapidement et, en face, les Merlus peinaient vraiment sur les contres et subissaient plus qu’autre chose. Mais, après quinze bonne première minutes, le rythme a baissé et le style ressemblait bien plus à celui de Jorge Sampaoli qu’à celui de Tudor. Une belle possession, mais relativement stérile.

Finalement, les visiteurs allaient ouvrir la marque sur un corner. Terem Moffi parvenait à se libérer du marquage de Samuel Gigot et reprenait de volée sans que Pau Lopez ne puisse réagir. Mais cet OM a du coeur et surtout un immense mental. Sur la seule véritable action rapide de la première période, Kolasinac transmettait à Malinovskyi, qui décalait Ünder. Le Turc envoyait un centre rentrant et Kolasinac, décidément partout, parvenait à envoyer, d’une belle tête, le cuir au fond des filets. La pause était ensuite sifflée.

C’est à ce moment que la rencontre a basculé. On s’imaginait que le Lorientais auraient pu tenir un peu plus longtemps, mais c’était sans compter sur le talent d’un Alexis Sanchez peu servi jusqu’ici. Le Chilien enchaînait dans la surface sur deux pas et trompait à nouveau le gardien de Lorient. Cette fois s’en était terminé et Jordan Veretout parachevait la victoire marseillaise.

« C’est vrai, je pense que l’équipe a bien joué. A la pause, je leur ai dit de continuer. Je pense que je suis chanceux, mes joueurs ont tout fait. C’était une belle victoire qui conclut ce cycle. Je veux qu’on se concentre contre Rennes, on veut continuer en Coupe de France », a expliqué Tudor. Si on ne doutait pas de la forme physique de l’OM, on sait maintenant qu’ils ont aussi un mental.