Mercato : le Bayern Munich va faire sauter la banque pour Thomas Tuchel

Le Bayern Munich aime anticiper. Les dirigeants allemands ont souvent bouclé des arrivées de joueurs comme d’entraîneurs dès l’hiver afin d’éviter la concurrence une fois l’été venu. Cela a été le cas il y a quelques jours avec Thomas Tuchel. Courtisé par le Paris Saint-Germain et Tottenham, l’entraîneur de 49 ans, qui était aussi lié au Real Madrid, a été recruté par les Munichois afin d’éviter qu’il file ailleurs. Julian Nagelsmann a été vite remercié d’ailleurs afin de lui faire de la place.

Désiré depuis longtemps par les pensionnaires de l’Allianz Arena, TT a débuté son mandat avec une belle victoire face au Borussia Dortmund en Bundesliga, avant une élimination en Coupe d’Allemagne hier contre Fribourg. Un premier couac. Mais le coach peut compter sur le soutien de sa direction, même si celle-ci avait fait de ce trophée un objectif cette saison. Ce ne sera donc pas pour cette fois pour les Bavarois, qui préparent déjà la saison prochaine.

Le Bayern Munich veut un attaquant en priorité

Depuis l’arrivée de Tuchel, les médias allemands ont indiqué qu’il souhaitait relancer certains joueurs, dont Leroy Sané, Sadio Mané ou encore João Cancelo. Ils ont aussi assuré que Serge Gnabry serait le premier joueur offensif sacrifié cet été si jamais il ne faisait pas mieux sur le pré. Sa vente permettrait aussi d’obtenir des liquidités permettant de gonfler l’enveloppe dédiée à l’achat de recrues. Et justement, le club munichois en a dit plus sur sa priorité estivale. Hier soir, après la défaite contre Fribourg, Hasan Salihamidžić a fait une annonce mercato.

Au micro de Sky Germany, le directeur sportif a assuré que le club allait s’activer pour recruter un n°9, encore plus après le revers d’hier. «Bien sûr, nous allons nous asseoir et voir ce que nous ferons sur le marché des transferts…» Le Bayern Munich veut passer à la vitesse supérieure pour avoir du sang neuf et surtout trouver le remplaçant de Robert Lewandowski, parti au Barça l’été dernier. Bien que Choupo-Moting fasse le boulot, les Allemands veulent une pointure. Ils vont donc intensifier leurs efforts prochainement et mettre le paquet.

La barre des 100 millions d’euros atteinte ?

Interrogé par SportBild, Michael Diederich, directeur financier du Bayern depuis le 1er avril a annoncé que le club sera capable cet été d’atteindre les 100 millions d’euros et de battre son record pour un transfert (Lucas Hernandez pour 80 millions d’euros) : « il y a deux aspects en jeu ici : pouvons-nous nous permettre un tel transfert et voulons-nous nous permettre un tel transfert ? En gros, je n’exclus rien dans la vie. Mais je serais toujours la personne qui dit : "soyez prudents !" Nous devons également garder un œil sur la deuxième partie de l’échelle, notre rentabilité. Hasan Salihamidzic est principalement responsable des transferts, mais bien sûr, nous discuterons intensivement d’un tel périmètre ensemble au sein du directoire et du conseil de surveillance.

Il poursuit : «que nous souhaitions finalement mettre en œuvre un tel transfert, peu importe sa taille, soit dit en passant; dépend toujours principalement de la place du joueur dans l’équipe et de la nôtre en tant que club.» SportBild ajoute que les transferts de plus de 25 millions au Bayern doivent être approuvés par le conseil de surveillance avec Herbert Hainer et Uli Hoeneß. Et ce sera visiblement le cas cet été pour les Munichois qui sont disposés à casser leur tirelire. Harry Kane (Tottenham) est toujours ciblé. Victor Osimhen et Randal Kolo Muani sont aussi liés aux Bavarois, qui n’auront donc pas de problèmes pour dépenser des millions.