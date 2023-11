Yannick Bolasie retrouve un club

Ailier congolais (50 capes et 9 buts avec la RDC), Yannick Bolasie (34 ans) arrive dans la fin de sa carrière, mais continue d’avoir l’envie de briller sur les terrains de football. L’ancien de Crystal Palace et d’Everton était libre depuis cet été et la fin de son contrat avec le club turc de Caykur Rizespor. Finalement, il a retrouvé un point de chute.

C’est en Championship et plus particulièrement du côté de Swansea qu’il va poser ses bagages. Un championnat qu’il connaît bien avec 118 matches disputés (10 buts et 18 offrandes), notamment avec Plymouth Argile, Bristol, Crystal Palace et Aston Villa. L’an dernier, il avait brillé en deuxième division turque avec 17 buts en 26 matches.