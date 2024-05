Metz : l’énorme craquage de László Bölöni contre ses joueurs après la défaite contre Saint-Etienne !

László Bölöni n’est pas connu pour peser ses mots. Ce jeudi soir, au stade Geoffroy-Guichard, le technicien roumain de 71 ans l’a une nouvelle fois prouvé, quelques secondes après la défaite (1-2) du FC Metz contre Saint-Etienne dans le cadre du barrage aller d’accession à la Ligue 1. Frustré par le scénario de cette rencontre, Matthieu Udol s’est présenté au micro de beIN Sports et a tenté d’analyser la contre performance des siens. «On s’est fait bouger, il a manqué beaucoup de choses, beaucoup d’envie, on s’est fait dominer dans ce secteur là, ils étaient chez eux ça a été difficile pour nous, maintenant il y a un match dimanche et c’est à nous de renverser la tendance», a tout d’abord lancé le latéral gauche messin.

«Comment expliquer ce manque d’envie ? C’est difficile à expliquer car on a tous envie de jouer ce genre de match mais c’est à nous de montrer maintenant chez nous qu’on veut se maintenir. Il va falloir faire beaucoup plus dans le jeu et dans le contenu pour espérer se maintenir. On doit rectifier pas mal de choses dimanche à domicile», a par ailleurs ajouté le capitaine des Grenats. Un point également souligné par Ismaël Traoré, auteur du but égalisateur, au micro de Prime Vidéo. Oui mais voilà, dans la foulée László Bölöni s’est présenté face aux journalistes et a été interrogé sur la sortie de ses deux protégés. De quoi déboucher sur une scène assez surréaliste.

«Matthieu Udol a parlé de manque d’envie ? S’il n’a pas eu envie de jouer, s’il a dit ça, c’est une faute professionnelle et il faut lui supprimer son contrat, ce sont des conneries, laissez-moi, on accepte parce que c’est Udol, Boloni ou un autre je ne veux pas entendre ça, ce sont des erreurs de communication. Comment c’est possible de dire que quelqu’un n’a pas eu envie? Je ne veux pas entendre ça, ce n’est pas possible, stop un autre sujet maintenant», a notamment pesté l’ancien coach du Panathinaikos avant de laisser un peu plus éclater sa rage sur une nouvelle relance de notre confrère. «C’est un match où on a été à 70 % de ce qu’on pouvait faire, on a vu des bonnes choses, des failles, on a vu un deuxième but avec une faute de (Alexandre, ndlr) Oukidja et Udol tiens, les deux qui parlent avec vous justement donc c’était un match de football avec du stress mais tout le monde doit être capable de le gérer».

Relancé sur les ingrédients à mettre du côté de Saint-Symphorien pour renverser la tendance, Bölöni ne décolérait pas : «selon moi, si on gagne avec 3, 4 ou 5-0, ça ira, non mais vous savez très bien ce que je vais répondre à cette question, c’est bon. Dans le contenu, il faut être positif, donner le maximum après une saison extrêmement lourde et si j’écoute mes joueurs, je crois que certains sont fatigués». Présent au micro de Prime Video quelques secondes plus tôt, le coach du dernier 16e de L1 s’était déjà emporté au sujet d’Ismaël Traoré. «Je ne suis pas du tout d’accord avec lui (sur le manque d’envie, ndlr), lui aussi est sur le terrain, il doit s’exprimer aussi, je ne suis pas d’accord avec lui». Belle ambiance avant de jouer sa survie dans l’élite…