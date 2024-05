Barrages Ligue 1 : Saint-Etienne force la décision face à Metz et prend une option sur la montée

La dernière marche. Après Rodez, Saint-Etienne avait rendez-vous avec Metz pour l’accession en Ligue 1. Traumatisé par son échec à ce même stade (et dans ce même stade) de la compétition il y a deux ans contre Auxerre, le club du Forez se présentait cette fois en position d’outsider face au 16e de Ligue 1. La dynamique et les supporters avec lui, il profitait aussi d’un effectif au complet avec Batubinsika-Nadé en charnière pour protéger Larsonneur, Cardona et Cafaro en soutien de Sissoko. Face à toutes ces certitudes, les Messins ont eu 10 jours de repos pour préparer ce rendez-vous, et comptaient sur un Georges Mikautadze des grands soirs pour dominer cette première manche.

Preuve que ce match avait des allures de finale, tout le monde paraissait déterminé dès les premières minutes. L’intensité proposée n’avait rien d’un simple rendez-vous de Ligue 2. Il y avait certes ce besoin de corriger les mises en place, rectifier les courses. Tardieu profitait d’un ballon dans la surface pour chauffer les gants d’Oukidja (8e). Réponse immédiate d’Udol, dont la frappe de 20 mètres était elle aussi repoussée par Larsonneur (11e). La moindre erreur pouvait coûter. Mikautadze a bien failli profiter de celle de la défense stéphanoise avec ce tir puissant sur le montant extérieur du poteau (16e). Le Chaudron bouillonnait sur chaque situation, avant d’exploser sur ce ballon de Cafaro pour Sissoko dans la surface, auteur d’un magnifique contrôle orienté-piqué croisé (1-0, 20e).

Cardona encore buteur

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient plus de mordants. Ils arrivaient plus vite dans un camp messin qui surnageait un peu grâce à Mikautadze. Le Géorgien s’est aussi fait une frayeur sur cette mauvaise intervention de Batubinsika (33e). La sortie de Sabaly sur blessure, remplacé par Van den Kerkhof (40e), n’arrangeait pas non plus les affaires messines. C’est pourtant l’entrant qui offrait un double corner aux siens. La seconde tentative était la bonne pour le coup de casque de Traoré, bien aidé par la glissade de Larsonneur (1-1, 45e). Dans la foulée, Cardona aurait sans doute dû mieux faire (45e+4), confirmant les regrets de Saint-Etienne à la pause. Les Foréziens revenaient avec les mêmes intentions dès le retour sur le terrain, sans grande situation non plus.

Les Verts tentaient de percuter par les ailes grâce à Cafaro et Cardona face à des Grenats bien en place et peu dangereux. Le tir contré de l’ancien Rémois (63e) et la tête décroisée hors cadre de l’ex-Brestois (64e) succédaient à la belle occasion de Maçon auparavant (51e). À part cette frappe lointaine de Camara (54e), Metz affichait de plus en plus ses limites du soir. Les changements n’inversaient pas la tendance et à force d’insister, Saint-Etienne trouvait à nouveau la faille par l’insatiable Cardona, qui devançait la sortie d’Oukidja sur ce centre de Cafaro (2-1, 81e). Le 10e but en 21 matchs de la recrue hivernale suffisait au plus grand bonheur de Geoffroy-Guichard. Saint-Etienne s’impose et ira à Saint-Symphorien avec un but d’avance dimanche.

