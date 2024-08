La fortune touchée par Jack Grealish dévoilée

En difficulté sur les terrains depuis quelques mois, Jack Grealish ne l’est pas en dehors. The Sun révèle que la société de droits à l’image de l’ailier de Manchester City a empoché plus de huit millions d’euros grâce à des contrats de sponsoring. Les comptes déposés par l’entreprise du joueur de 28 ans et de son père au registre du commerce et des sociétés britanniques ont montré que l’entreprise avait des actifs de 12,3 millions d’euros en novembre 2023.

Jack Grealish est sponsorisé par la marque de luxe Gucci, l’enseigne de produits électroniques Bose, la marque de sportswear Puma, la marque de mayonnaise Hellmann’s et la marque de boisson Pepsi. « Jack vaut chaque centime pour Pepsi, car tout ce qu’il touche se transforme en or », a déclaré une source de la marque américaine au Sun. En plus de ces contrats, l’ancien joueur d’Aston Villa possède une entreprise immobilière et une société holding.