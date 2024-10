Karl-Heinz Rummenigge cartonne Rodri et Pep Guardiola !

Si plusieurs acteurs du football ont montré leur mécontentement quant au calendrier surchargé, il existe néanmoins d’autres qui défendent la programmation des matchs. Karl-Heinz Rummenigge, membre de la direction du Bayern Munich, a fait partie des premiers défenseurs du nouveau format de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs. Forcément, les reproches faits par Pep Guardiola et Rodri ne lui ont guère plu, lui qui estime que les anciens formats étaient ennuyeux.

« Les joueurs et leurs agents sont tombés dans le piège. En exigeant des salaires de plus en plus élevés, ils obligent les clubs à générer de plus en plus de revenus. Et comment ces revenus sont-ils générés ? En jouant davantage. (…) L’ancienne phase de groupes était ennuyeuse parce qu’après la quatrième journée, tout était décidé. Maintenant, il est beaucoup plus difficile de se qualifier, même pour les grandes équipes. Ce qui est plus difficile est plus excitant. Je suis convaincu que, petit à petit, les fans apprécieront plus la nouvelle ligue. (…) La phase de groupes était prévisible. C’était comme l’ancienne Coupe du monde des clubs de la FIFA en version raccourcie. On savait qu’elle serait remportée par les vainqueurs de la Ligue des champions. Et le pire dans le football, c’est l’ennui », a expliqué la légende du Bayern pour Kicker.