CAN 2023, Côte d’Ivoire : l’énorme soulagement de Séko Fofana

Ce samedi soir, la Côte d’Ivoire a débuté sa Coupe d’Afrique des Nations par une victoire sérieuse face à la Guinée-Bissau (2-0). Les Éléphants peuvent notamment remercier Séko Fofana. Le joueur d’Al-Nassr, élu homme du match par la CAF après la rencontre, a ouvert le score d’une frappe magnifique pour parfaitement lancer les siens. Après la rencontre, il a semblé très soulagé de ce scénario positif.« Vous savez, ce match, on le prépare depuis très longtemps. La journée n’a pas été simple, avec beaucoup d’adrénaline, pas beaucoup de repos. Gagner, c’est quelque chose de très important pour nous. Tout n’a pas été parfait. Tant mieux, j’ai envie de dire, ça va nous permettre de rester humbles et de corriger les erreurs qu’on a pu faire et de faire un très bon match contre le Nigéria», a-t-il d’abord lancé.

L’ancien milieu de Lens en a profité pour décrire son but, symbolique puisqu’il est le premier de cette édition 2023 de la CAN. «Mon but part d’une récupération très haute. On savait qu’on pourrait leur faire mal en transition. On a bien joué le coup, j’ai énormément de réussite, ça arrive très vite dans le match, ça nous permet de nous mettre à l’abri, mais je pense qu’on a reculé un peu. On a pris un peu plus de temps. Mais ce n’est pas grave. Il vaut mieux gagner et essayer de corriger les choses que de bien jouer et perdre au final.»