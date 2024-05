Kings World Cup : Eden Hazard réagit au premier match

Hier soir, se disputait les premiers matchs de la Kings World Cup. L’équipe belge, le Deptostra FC, s’est incliné pour son premier match face aux Mexicains de Peluche Caligari. Une première partie compliquée pour Eden Hazard, qui s’est exprimé au micro d’Instant Foot.

«Ce n’est pas facile. On voit qu’eux ont l’habitude de jouer des matchs comme ça, C’est bien, c’est une belle expérience. Dommage qu’on ait perdu. On pouvait gagner. Il reste un match. Les règles ? C’est difficile, je ne te le cache pas. Ça va vite, tu joues, tu sors. Je vais bien étudier ça ce soir. Physiquement, ça va. Heureusement, c’est deux fois vingt minutes, pas deux fois quarante-cinq (sourire)», a déclaré l’ancien joueur du LOSC et de Chelsea.