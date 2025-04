Pierre Sage fait une grande annonce sur son avenir

On avait laissé Pierre Sage le 28 janvier dernier, démis de ses fonctions d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Les résultats étaient moins bons depuis quelques semaines, loin d’être catastrophiques non plus mais entre la mi-décembre et la fin janvier, le club a disputé 8 matchs toutes compétitions confondues pour seulement deux victoires, quatre nuls et deux défaites. Mais il y a surtout eu cette élimination humiliante en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu, club de National 3. C’est sans doute ce résultat qui a condamné celui qui avait pris la suite de Fabio Grosso.

Discret jusque-là, Sage a profité d’un entretien avec les Anglais de The Athletic pour parler de son avenir. Après bientôt trois mois loin des terrains à reprendre des forces, le technicien souhaite reprendre du service. Et le plus vite sera le mieux. «Je suis maintenant prêt pour un nouveau projet. Je veux commencer la saison prochaine, soit en France, soit ailleurs en Europe, idéalement dans les cinq grands championnats. Mon rêve est de travailler en Angleterre, car je pense que c’est le meilleur pays et le meilleur championnat. La Championship est également un bon championnat.»

Des ambitions et une volonté de reprendre du service qui intéresseront sans doute quelques clubs. Annoncé dans le viseur de Montpellier après le départ de Jean-Louis Gasset, il a finalement été préféré à Zoumana Camara, lequel devrait accompagner le MHSC en Ligue 2. Une division qu’il aurait pu rejoindre avec l’OL car lorsqu’il a pris le club en main à l’automne 2023, les Gones étaient bel et bien lanterne rouge du championnat. C’est grâce à son impressionnante seconde partie de saison que les Lyonnais ont joué la coupe d’Europe cette année. À mettre à son crédit.

La suite a été un peu plus difficile et John Textor a fini par se séparer du coach de 45 ans. «C’était difficile de perdre mon travail, mais le plus difficile a été de quitter Lyon car c’est mon club, ma ville. Mon deuxième poste sera peut-être le plus important. Je crois que c’est José Mourinho qui a dit qu’on devient entraîneur dès qu’on est renvoyé», analyse l’intéressé avec le recul. Il ne reproche pas d’ailleurs à l’homme d’affaires américain de l’avoir viré. À ses côtés, il estime surtout avoir gagné quelques compétences supplémentaires en matière de management et de gestion d’un club appartenant une holding.

«C’était une relation très étroite, car il est proche de l’équipe, du staff et des directeurs sportifs de chacun de ses clubs, assure Pierre Sage. Nous avons beaucoup discuté du onze de départ, du système, des actifs, car c’est aussi un business, de la manière d’aider les jeunes joueurs et d’améliorer l’équipe, tant au niveau du jeu que du mercato. C’est normal, car il s’agit de son argent et de son club.» Désormais loin de l’OL, l’entraîneur aspire à voler de ses propres ailes et rejoindre un nouveau projet en France ou ailleurs. L’appel est lancé.