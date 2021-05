Au bout de la nuit, Villarreal remporte la Ligue Europa

Ce mercredi soir se déroulait au Stadion Miejski de Gdansk la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United. Deux équipes qui pouvaient offrir un tout autre visage à leur saison en remportant une compétition européenne. Pour y parvenir, Unai Emery le spécialiste de la Ligue Europa, alignait un 4-3-3 avec le trio Pino, Moreno, Bacca en attaque. Ole Gunnar Solskjaer optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Cavani en pointe. Deux français démarraient la rencontre avec Etienne Capoue côté Villarreal et Paul Pogba à MU. Les Red Devils mettaient la pression en début de match mais la frappe de McTominay ne trouvait pas le cadre (7e).

Il fallait attendre la 23ème pour entrevoir la première frappe cadrée du match. Marcus Rashford tentait sa chance de loin mais sa tentative était bien captée part Rulli. Contre toute attente, le Sous-Marin Jaune prenait l'avantage juste avant la demi-heure de jeu. Sur un coup-franc bien frappé par Parejo, Moreno parvenait à se défaire du marquage de Lindelöf pour ajuster de près De Gea (0-1, 29e). Au retour des vestiaires, Manchester United recollait au score. Suite à un corner mal renvoyé par la défense espagnole, Rashford voyait sa volée contrée revenir dans les pieds de Cavani qui trompait Rulli (1-1, 55e). Revigorés par leur égalisation, les hommes de Solskjaer poussaient pour prendre les devants. Sur la gauche, Shaw manquait son centre qui arrivait sur la tête de Cavani contrée par Pau Torres (72e). Mais les deux équipes devaient se résoudre à passer par les prolongations. Celles-ci ne donnaient rien et cette finale allait se jouer aux tirs au but. Alors qu'aucun tireur ne flanchait, De Gea manquait son penalty et Villarreal remportait la première Ligue Europa de son histoire, 11 tab à 10.

