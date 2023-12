Mondial des Clubs 2023 : Fluminense s’impose contre Al Ahly et rejoint la finale

Les choses sérieuses ont commencé dans cette Coupe du monde des Clubs 2023, en Arabie saoudite. Directement qualifiée pour les demi-finales de la compétition, la formation brésilienne affrontait Al Ahly, victorieuse de la dernière Ligue des Champions africaine, et d’Al-Ittihad, la formation de Karim Benzema, au tour précédent (3-1).

Et au terme d’un match pourtant dominé par la formation du Caire, Fluminense s’est finalement imposé. Alors qu’Arias a transformé un penalty en fin de rencontre (1-0, 71e), c’est John Kennedy qui a entériné le succès carioca (2-0, 90e). Au bout du suspense, les Brésiliens se sont donc qualifiés pour la finale et affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre Manchester City et les Japonais d’Urawa.