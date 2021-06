Arsenal a fait une offre à Anderlecht pour Albert Sambi Lokonga

Grande révélation d'Anderlecht cette saison, Albert Sambi Lokonga est courtisé. Le milieu de 21 ans, devenu capitaine des Mauves au cours de l'exercice, pourrait même quitter son club formateur puisque des équipes comme Monaco, l'AC Milan, Séville et le Bayer Leverkusen le suivent avec attention. C'est aussi le cas d'Arsenal.

D'ailleurs, à en croire les informations de Sud Presse, les Gunners sont passés à l'action les premiers. Ils ont formulé une offre estimée entre 15 et 20 M€, qui a été refusée. Anderlecht attend une somme plus importante pour laisser celui qui était réserviste avec la sélection pour l'Euro mais n'est pas contre un départ du joueur, même s'il préférerait le conserver une saison de plus.