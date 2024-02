CAN 2023, Guinée, HAC : Daler Kuzyaev envoie un message fort à Mohamed Bayo et Abdoulaye Touré avant le choc face à la RDC !

Dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2023, la Guinée défiera, à partir de 21h, la RD Congo de Chancel Mbemba. Un choc très attendu par de nombreux observateurs mais également par Daler Kuzyaev, aujourd’hui sous les couleurs du HAC et interrogé par nos soins (l’intégralité de l’interview sera disponible ce samedi 3 février dans nos colonnes). Coéquipier des internationaux guinéens Mohamed Bayo et Abdoulaye Touré, le Russe de 31 ans a ainsi envoyé un message d’encouragement aux deux Havrais, actuellement en Côte d’Ivoire. L’ancien joueur du Zenit St. Pétersbourg est, plus globalement, revenu sur son entente avec les différents milieux havrais depuis le début de la saison.

«J’aime jouer avec ces joueurs, je pense que nous avons la même vision du football, la même vision dans la manière de jouer. Yassine (Kechta, ndlr) et Oussama (Targhalline, ndlr) sont très jeunes, ils sont très talentueux et ils ont tout pour devenir, à l’avenir, de très très grands joueurs. Abdoulaye (Touré, ndlr), j’ai joué beaucoup de matches à ses côtés, on s’aide l’un et l’autre et j’espère que lui et Mohamed Bayo aussi obtiendront de bons résultats et peut être gagneront cette Coupe d’Afrique des Nations. J’espère qu’ils iront jusqu’à la finale». Le message est passé !