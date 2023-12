Le coup de gueule d’Isco sur le football actuel

Le Real Madrid a lâché deux points en route samedi soir, sur la pelouse du Real Betis (1-1). Au terme d’un match disputé, qui aurait même pu tourner à l’avantage des pensionnaires du stade Benito Villamarín, Isco en a profité pour retrouver son ancienne équipe. Passé par la Casa Blanca entre 2013 et 2022, le meneur de jeu espagnol avait vécu une fin d’aventure en demi-teinte. Mais il s’est depuis parfaitement relancé au Betis, où il est redevenu un joueur majeur de son équipe.

Interrogé après la rencontre au micro de Movistar, Isco s’est montré particulièrement lassé à propos de la remise en question permanente de l’arbitrage en Espagne. «Aujourd’hui, on parle trop des arbitres. Nous nous plaignons tous beaucoup. Je n’aime pas la dynamique que prend le football, avec des programmes dédiés à parler des actions arbitrales. Le football est très beau et on ne peut pas perdre de temps à se demander si l’arbitre siffle bien ou mal… Maintenant, avec les caméras et le VAR, ils décortiquent davantage les arbitres. Ce que nous devons faire, c’est nous consacrer à jouer au football», raconte-t-il, de manière lucide.