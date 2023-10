EdF : Castello Lukeba revient sur sa folle journée des Espoirs aux A

Invité surprise du dernier rassemblement des Bleus, pour pallier la blessure de Jules Koundé notamment, Castello Lukeba a d’ailleurs rejoint pour la première fois de sa carrière le groupe de Didier Deschamps en vue du match de qualifications à l’Euro 2024 aux Pays-Bas ainsi que pour la rencontre, amicale cette fois-ci, contre l’Écosse. Lors d’un entretien accordé à nos confrères du Parisien, le défenseur central du RB Leipzig est revenu sur sa folle journée qui l’a vu passer des Espoirs au A en un temps record. «À la fin de l’entraînement, le coach Thierry Henry est venu me voir pour me dire que je devais faire mes affaires pour rejoindre les A. On sortait d’un toro, je ne pensais pas du tout à ça. J’étais super content, et surpris à la fois. J’ai juste eu le temps de me doucher, vite récupérer mes affaires et de les rejoindre», a notamment lâché l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Une nouvelle qui a forcément étonné les autres joueurs de Thierry Henry, présents avec Castello Lukeba lors du rassemblement des espoirs comme l’a confié, le tout nouveau défenseur international tricolore. «C’est ça ! J’ai pu voir Bradley Barcola ou Elye Wahi avant de partir. Ils ne m’ont dit que des mots positifs, des messages de soutien et des encouragements. Au début, ils pensaient que c’était une blague mais finalement ils étaient contents pour moi. Sur le chemin, quand je suis allé au château, j’ai croisé Malo Gusto et il m’a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit : 'je te rejoins’. Lui non plus ne me croyait pas !» L’ancien défenseur de l’OL a également eu un mot pour son nouvel entraîneur avec les Bleus, Didier Deschamps. «Il m’a demandé si j’avais fait bon voyage et si je n’avais pas fait trop de détours en venant ici (rires).» Une nouvelle aventure commence pour Castello Lukeba avec l’équipe de France !