Pierre-Emile Højbjerg signe à Tottenham, Kyle Walker-Peters à Southampton

Voulant se renforcer au milieu de terrain, Tottenham avait coché depuis un moment le nom de Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu danois de 25 ans est depuis 4 saisons, un cadre important de Southampton avec plus de 100 matches sous la tunique des Saints. Le transfert est désormais officiel avec la signature d'un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2025.

Une recrue voulue de longue date et qui apportera du volume dans l'entrejeu des Spurs la saison prochaine. Il portera le numéro 5. Dans le même temps, Southampton a annoncé l'arrivée de Kyle Walker-Peters (23 ans) qui quitte Tottenham. Le latéral droit a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2025.

Here to stay! 😇



We’re delighted to confirm @KWPeters has completed a permanent transfer to #SaintsFC!