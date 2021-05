Le FC Barcelone se met à rêver du retour de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone court contre la montre. Le club catalan a demandé un délai à Ronald Koeman. Quinze jours pour se mettre d'accord avec un entraîneur plus bankable que lui ou le Néerlandais ira au terme de son contrat, en juin 2022, et restera donc en poste la saison prochaine. Joan Laporta et ses équipes s'activent donc sur ce dossier brûlant.

Et selon Sport et Mundo Deportivo, le président blaugrana, élu il y a quelques mois, rêve du retour de Pep Guardiola au Camp Nou. C'est lui qui l'avait intronisé entraîneur de l'équipe première, après son expérience à la tête de la réserve, avec le succès que l'on connaît et, surtout, un style de jeu qui a marqué la planète football.

Le rêve Guardiola, l'option Henry

Le rêve est-il permis ? D'après les indiscrétions de MD, l'entourage du technicien assure que son intention est de poursuivre l'aventure à Manchester City, où son contrat court jusqu'en juin 2023. D'autres échos, venus d'Angleterre, donnent du poids à cette folle rumeur, indiquant qu'un succès en Ligue des Champions (les Citizens jouent la finale ce samedi contre Chelsea) pourrait lui ouvrir la porte du départ pour services rendus.

Le flou reste entier. Et dans le doute, d'autres pistes sont sondées. Massimiliano Allegri a été proposé, mais son profil ne fait pas l'unanimité, explique MD. Sport, pour sa part, dévoile la short-list de l'équipe dirigeante, composée de Joachim Löw (libre après l'Euro), Marcelo Gallardo (River Plate), Thierry Henry (libre), Roberto Martinez (Belgique) et Xavi Garcia Pimienta (Barça B). L'option Xavi (Al-Sadd) a été écartée. Pendant ce temps-là, Koeman attend...