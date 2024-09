OM : Adrien Rabiot a déjà fait deux victimes

L’Olympique de Marseille nage en plein rêve. Hier, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont annoncé l’arrivée d’Adrien Rabiot pour deux saisons. Un joli coup de la part de Pablo Longoria et de ses équipes, qui ont réussi à attirer dans leurs filets l’international tricolore (48 sélections) et ancien joueur du PSG, libre depuis la fin de son contrat à la Juventus Turin. De quoi donner le sourire à tous les fans du club, à l’image de Samir Nasri. Sur le plateau du Canal Champions Club ce mardi soir, l’ancien footballeur âgé de 37 ans était ravi de cette signature.

Rabiot heureux de signer à l’OM

« Ce joueur-là, avec ces qualités-là, il aurait signé dans le top 8 européen. L’avoir à Marseille, c’est une vraie valeur ajoutée. Grand coup de chapeau à Mehdi Benatia, mon ami, et à Frank McCourt, qui signe les chèques […] Moi, ça ne me fait rien qu’il soit Parisien. Normalement, il aurait dû avoir un traitement différent au PSG. Je suis content qu’il signe à Marseille. » Ce mercredi, le Duc va d’ailleurs être présenté à la presse à 15 heures, lui qui a été accueilli comme une rockstar à son arrivée sur le sol marseillais lundi soir.

L’occasion d’en savoir plus sur les raisons de son choix, bien qu’il en ait un peu parlé. « Ça s’est fait comme ça, au début ça paraissait improbable, et finalement, en parlant beaucoup avec Medhi, il m’a présenté le projet, j’ai adhéré. J’ai parlé aussi avec le coach, ça m’a parlé vraiment sportivement. Plus l’ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot… L’objectif, c’est de gagner forcément, de retrouver la Champions League. Je ne sais pas si je pourrai jouer l’Olympico, si je serai en condition, mais je serai avec le groupe en tout cas. J’ai hâte de m’entraîner et de retrouver le Vélodrome. »

De Zerbi sait comment l’utiliser

Concernant sa participation à l’Olympico de dimanche soir, rien n’est encore officiellement acté. Mais Roberto De Zerbi prendra toutes les précautions nécessaires avec le Français, qui n’a plus joué depuis l’Euro 2024 avec les Bleus. Il faudra qu’il retrouve du rythme avant de prendre place dans le onze de départ et à gauche dans le double pivot du 4-2-3-1 cher à RDZ. Un entraîneur avec lequel il a échangé avant son arrivée au sujet de son poste et de ses attentes, comme l’explique L’Équipe. De son côté, La Provence ajoute qu’il devrait être associé à Pierre-Émile Höjbjerg.

Titulaire à ses côtés, Geoffrey Kondogbia devrait être le grand perdant de l’arrivée de Rabiot. Pourtant, le nouveau coach de l’OM a fait l’éloge de l’ancien de l’Atlético de Madrid, qui a su marquer des points. Valentin Rongier, qui revient d’une grosse blessure, ne devrait pas voir sa situation s’arranger avec la concurrence incarnée par Adrien Rabiot. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille savoure son joli coup sur le mercato et a hâte de pouvoir compter sur un Rabiot à 100%.