Real Madrid : Karim Benzema veut faire mieux que la saison dernière

La Ligue des Nations, la Liga, la Ligue des Champions et un titre de meilleur buteur en Espagne (27 buts) et en C1 (15 buts). En bref, la saison 2021-22 de Karim Benzema (34 ans) aura été époustouflante. Présent en conférence de presse à la veille de débuter la saison par un gros choc contre l'Eintracht Francfort, dans le cadre de la Super Coupe de l'UEFA, l'international français est revenu sur son incroyable saison et a indiqué qu'il souhaitait faire encore mieux.

La suite après cette publicité

«Je suis arrivé à 21 ans. Je voulais gagner la Ligue des Champions. Je suis très heureux d'être devenu le capitaine (du Real Madrid) et fier de mon travail. Pour le reste, je continue d'aider mes coéquipiers, marquer des buts et faire des passes pour aider l'équipe. C'était la meilleure saison de ma carrière, car il y a eu les trophées. Là, c'est un nouveau challenge et je veux faire mieux sur le terrain. Je suis préparé mentalement pour faire mieux (...) Chaque année, je veux gagner des trophées et c'est important. J'ai toujours dit que c'est l'équipe qui gagne les trophées. Les récompenses individuelles viennent après, le plus important, c'est de gagner des trophées avec l'équipe.»